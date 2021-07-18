المشهد اليمني الأول

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، ثلاثة محلات تجارية خلال حملة الرقابة على الأسعار وبيع اللحوم في عدد من الأسواق.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فهد الغرباني أنه تم ضبط واغلاق ثلاثة محلات مخالفة للأسعار ولوائح البيع في مركز المحافظة ومديرية سنحان. وبين أن الحملة التي ينفذها المكتب وفروعه بالمديريات ستستمر حتى نهاية إجازة عيد الأضحى بحسب خطة وزارة الصناعة للحفاظ على استقرار السوق المحلي.

وأكد أن فرق الحملة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات إزاء التجار المخالفين لضمان حماية المستهلك من السلع الفاسدة وضبط مخالفات الأسعار المتعلقة ببيع اللحوم وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الصحية.

ودعا الغرباني التجار وبائعي اللحوم إلى الالتزام بمعايير ومواصفات البيع والقائمة السعرية لوزارة الصناعة.. حاثا اللجان الرقابية على فحص السلع والتأكد من المواد واللحوم المغشوشة وضبط المخالفات.