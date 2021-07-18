المشهد اليمني الأول

سيرّ أبناء أمانة العاصمة اليوم قافلة عيدية باسم “الشهيد أبو فاضل طومر” دعماً للمرابطين في الجبهات بمناسبة حلول عيد الأضحى وذكرى يوم الولاية.

تضمنت القافلة التي أعدتها أمانة العاصمة ومكاتبها ومديرياتها العشر, أدوية ومستلزمات طبية وعلاجية ومواد غذائية، وألفين رأس من المواشي.

وخلال تسيير القافلة، أشاد أمين العاصمة حمود عباد بصمود أبناء العاصمة واستمرارهم في البذل والعطاء لأسر وذوي المرابطين في الجبهات ودعمهم بالمال لمواصلة معركة التحرر والاستقلال الوطني. واعتبر القافـلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي يقدّمها أبناء الأمانة الذين يواصلون مواقفهم المشرفة في مواجهة العدوان ومساندتهم ودعمهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية.

وأشار عباد, إلى أن القافـلة تأتي عرفاناً بتضحيات وشجاعة الشهيد طومر واستبسال المرابطين.. مبيناً أن القافلة وغيرها من القوافل، أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين في الجبهات الذين يضحّون بأرواحهم ودمائهم في الدفاع عن الوطن.

فيما أشار وكيل أول الأمانة خالد المداني إلى أن تقديم قوافل البذل والعطاء ليس بغريب على أبناء أمانة العاصمة والشعب اليمني الذي عُرف بالكرم والإسناد والمدد عبر التاريخ. وبين أن القافـلة العينية والغذائية ستتبعها قافلة عيدية من حرائر أمانة العاصمة والهيئة النسائية بالأمانة، دعما للمرابطين في الجبهات.

وأشاد المداني, بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية النصر المبين في البيضاء ودحر عناصر داعش والقاعدة وقوى العدوان الأمريكي السعودي.

بدوره أشاد مسئول القوافل أبو جبران الرازحي باستمرار دعم أبناء أمانة العاصمة للجيش واللجان .. مثمناً جهود قيادة الأمانة ومدراء المديريات ومكاتب الأمانة في تجهيز القافـلة.

حضر تسيير القافلة وكيلا أمانة العاصمة المساعدان عبدالوهاب شرف الدين ومحمد سريع ومدراء وأمناء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية والإشرافية ومشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية.