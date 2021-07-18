المشهد اليمني الأول

عقدت قبائل مراد اليوم لقاءا قبليا موسعا في مديرية ماهلية دعما للعمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية في استكمال تحرير ماتبقى من مناطق المحافظة من قوى العدوان والإرتزاق.

وفي اللقاء أشاد محافظ مأرب اللواء علي محمد طعيمان بالمواقف المشرفة لقبائل مراد وإنحيازهم الى جانب الوطن وأمنه واستقراره ورفضهم للعملاء والخونة. وأشار طعيمان الى ان العمليات التي ينفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية تهدف للحفاظ على الأمن والإستقرار وتحرير المحافظة من دنس العدوان ومرتزقته.

وأكد طعيمان على أهمية توحيد الجهود والطاقات لدعم معركة التحرير الوطنية والبراءة من كل من يتجند في صفوف تحالف العدوان.

وأعلن بيان صادر عن اللقاء الموسع لقبائل مراد الوقوف الى جانب الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح حتى تحقيق النصر وتحرير كامل تراب المحافظة من دنس الإحتلال السعودي. وأكد البيان البراءة من كل الخونة والعملاء.

ودعوا المغرر بهم لإستغلال قرار العفو العام والعودة للصف الوطني. وباركت قبائل مراد الإنتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف محاور وجبهات المحافظة.. مؤكدين مواجهتهم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المديريات المحررة.

حضر اللقاء وكيل المحافظة سعيد بحيبح ونائب مشرف أنصارالله بالمحافظة حسين أبوناب ومسؤول الوحدة الإجتماعية أحمد السقاف ومديري مديريتي العبدية علي ناصر أبوعشه وماهلية مطيع ثوابه وعددا من مشائخ ووجهاء قبيلتي مراد وبني عبد.