المشهد اليمني الأول

يستمر أبناء الشعب اليمني عطائهم برفد جبهات القتال بعدة قوافل متنوعة، للمرابطين في الجبهات من الجيش واللجان الشعبية لإكمال تحرير يقية المحافظات المحتلة، من تحالف العدوان الأمريكي السعودي.



حرائر مدينة حجة

قدمت حرائر مدينة حجة اليوم الأحد، قافلة عيدية للمرابطين في جبهات العزة والكرامة والشرف تحت شعار (أعيادنا جبهاتنا).

حرائر حجة أكدن أن القافلة أقل ما يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود الذي يبذلون أرواحهم دفاعاً عن حياض الوطن.

وأوضحن أن هذه القافلة ليست الأولى وستتبعها عدة قوافل حتى تحقيق النصر. واحتوت القافلة على جعالة العيد والكعك والعصائر والمياه المعدنية.

أبناء جحانة صنعاء

سير المجلس المحلي والمكتب الإشرافي في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء اليوم الأحد، قافلة عينية ومالية للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى وذكرى يوم الولاية.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت مواد غذائية وعدد من المواشي ومبلغ مالي، نوه مسئول المكتب الاشرافي بالمديرية أحسن العبادي بجهود دعم المرابطين الذين يسطرون الملاحم البطولية في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته.

فيما جدد مسيرو القافلة استمرار الصمود والنفير نحو الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان ومخططاته. وأكدوا أن جرائم العدوان ومخططاته لن تزيد الشعب اليمني إلا بأسا وصلابة في مواجهته من خلال إمداد الجبهات بالمال والرجال.

أبناء ضوران ذمار

سير أبناء مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار اليوم قافلة دعماً للمرابطين في الجبهات تحت شعار “أعيادنا جبهاتنا”.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت أكثر من 150 رأساً من الأغنام و30 رأساً من الأبقار، عقد لقاء قبلي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية.

وفي اللقاء، أشاد مدير المديرية محمد المهدي بدور أبناء ضوران في دعم الجبهات وتقديم قوافل الشهداء في مواجهة العدوان.. منددا بمنع النظام السعودي أداء فريضة الحج وتماشيه مع مخططات أعداء الأمة.

من جانبهم دعا المشاركون إلى تسيير مزيد من قوافل العطاء وتنظيم الزيارات العيدية للجبهات.. لافتين إلى أهميتها في تعزيز الصمود ومشاركة المرابطين فرحة العيد. وأكد بيان صادر عن اللقاء مواصلة الثبات والصمود ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى تحقيق النصر.