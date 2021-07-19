المشهد اليمني الأول

شُيع بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العميد عزيز دهمش الذويبي، العقيد فارع حسين السالمي، العقيد ماجد حميد المعمري، المقدم البراق محمد ناجي، النقيب رشاد حفظ الله بشك، النقيب طارق أحمد الشرعبي، الملازم أول يوسف علي القردعي، الملازم أول حامد أحمد الراشدي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها وزير النقل عامر المراني ومحافظ الجوف فيصل بن حيدر ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح وأهالي وأقارب الشهداء، أشاد المشيعون بمواقف الشهداء واستبسالهم إلى جانب زملائهم من أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يذودون عن الحمى ويتصدون لقوى العدوان والمرتزقة وعناصر هم الإرهابية.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.

شارك في التشييع نائب مدير دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السباعي ومدير أمن محافظة صنعاء العميد يحيى المؤيدي ومساعد مدير دائرة الاستخبارات العميد الركن حمود الحذيفي وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية وجمع من المواطنين.