المشهد اليمني الأول

اكد رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، اليوم الاثنين، أن الهيئة حرصت على تلمس هموم المواطنين وأن تشكل لجانا من كبار العلماء لإعداد اللائحة التنظيمية لمصرف الغارمين. مؤكدا أن هيئة الزكاة قدمت 3 مليار و153 مليون ريال يمني في عموم محافظات الجمهورية للمعسرين.

وقال أبو نشطان” لا مزاجية ولا مناطقية ولا محسوبية في حل مشاكل المعسرين، ونحن الآن وصلنا إلى 815 غارما ومعسرا في المرحلة الخامسة لتقديمات مصرف الغارمين“.

وأضح أن المرحلة الأولى كان سهم الزكاة لمصرف الغارمين لا يتجاوز 300 إلى 400 مليون ثم توسعنا إلى 700 مليون والآن وصلنا إلى مليار ريال يمني.. مضيفا أنه تم إبلاغ المعنيين بجهوزية هيئة الزكاة لمساعدة من تنطبق عليهم مواصفات الغارمين في السجون.

ودعا التجار ورجال المال والأعمال لأن يكونوا سندا لأداء فريضة الزكاة.. لافتا إلى أن المشاريع التي نفذتها هيئة الزكاة دفعت الكثير من التجار لأن يكونوا سباقين في تنفيذ فريضة الزكاة. وأضاف أبو نشطان ” نطمح لتنفيذ مشاريع جديدة في إطار التمكين الاقتصادي منها مشروع “تكافل وتمكين” لتأهيل الشباب وتدريبهم في المعاهد الفنية لـ 2000 أسرة في عموم اليمن“.