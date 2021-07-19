المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة عدن اشتباكات واطلاق نار كثيف بالقرب من قصر المعاشيق مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى القصر.

وقالت مصادر اعلامية في عدن انه سمع دوي اطلاق كبير قرب قصر المـعاشيق بين فصائل المرتزقة وهناك حالة من الترقب والتحركات غير المعتادة في محيط المنطقة. واكدت المصادر وصول طائرتين عسكريتين فجر اليوم وعلى متنهما عشرات الجنود.

وبحسب المصادر فقد احاطت بموقع هبوط الطائرتين عدد من المدرعات تتبع العدوان السعودي التي قامت بنقل كافة الجنود الى قصر معاشيق.

وتشهد عدن فوضى مستمرة، تتمثل في اغتيالات واغتصابات واشتباكات، التى تزيد معاناة أبناء الجنوب، وذلك منذ أكثر من سبع سنوات.