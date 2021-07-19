المشهد اليمني الأول

انتشرت عناصر أمنية وعسكرية في جميع أرجاء المملكة السعودية، تحسبا لاحتجاجات سلمية تخرج اليوم تزامنا مع عرفة، رفضا لممارسات النظام السعودي والمطالبة بالإصلاح والإفراج عن المعتقلين.

وحددت المبادرة الوطنية للتغيير 27 موقعاً لتجمع المحتجين في أغلب المدن السعودية، داعية للخروج إلى المواقع المحدد مساء اليوم الاثنين. وأفادت تغريدات سعودية متداولة بانتشار أمني واسع في جميع أنحاء السعودية مصحوبا بمدرعات وتعزيزات عسكرية؛ لوأد الاحتجاج الجماهيري السلمي.

وقطعت العناصر الأمنية طرقات رئيسية وأغلقت بعض الأحياء في محافظة القطيف بحواجز حديدية ومدرعات عسكرية.

وكانت دعت المبادرة الوطنية للتغيير الأسبوع الماضي، المواطنين السعوديين للمشاركة الواسعة في الاحتـجاج يوم عرفة والذي يهدف لرفع ظلم النظام السعودي عن المواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من سجون آل سعود.