المشهد اليمني الأول

هنأ رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس وأبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس مجلس النواب في التهنئة إلى أن هذه المناسبة الدينية تأتي والنظام السعودي يمنع المسلمين من أداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي فيما يفتح النوادي والصالات لإقامة الحفلات لأعداد تفوق العدد المسموح به للحجاج هذا العام.

ولفت إلى ما يقوم به النظام السعودي من تضييق على اليمنيين وإغلاق المطارات والموانئ، فيما يفتح أجواءه ومطاراته لاستقبال الصهاينة.

وقال” يتعرض الشعب اليمني لعدوان وحصار بما في ذلك الحصار الاقتصادي، واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية بهدف تجويع شعبنا دون مراعاة لأبسط القيم والمبادئ الإنسانية ما يستدعي من الجميع تعزيز الاصطفاف والتلاحم وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وأدواته”.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى جعل هذه المناسبة فرصة لتعزيز التراحم والتكافل والدفع بعجلة التنمية.. مشيدا بصمود الشعب اليمني في مواجهة دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والأمارات وأدواتها لما يقارب سبع سنوات. وحيا أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل المرابطين في مواقع الصمود والتصدي للعدوان وأدواته.. مشيدا بما يحققونه من انتصارات في مختلف الجبهات.

وبارك رئيس مجلس النواب عملية “النصر المبين” التي نفذها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية بإسناد من أبناء قبائل محافظة البيضاء خلال الأيام الماضية ضد قوى العدوان وعناصره الإرهابية من القاعدة وداعش والتي تم خلالها تطهير كامل المناطق التي تسلل إليها العدو.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن تمنياته الصادقة للجميع بموفور الصحة.. سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا اليه من رفعة وتقدم ونصر.