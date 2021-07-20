المشهد اليمني الأول

يستمر عطاء أبناء الشعب اليمني برفد جبهات القتال بعدة قوافل متنوعة، للمرابطين في الجبهات من الجيش واللجان الشعبية لإكمال تحرير يقية المحافظات المحتلة، من تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

ورفدت مجافظات حجة وإب وصعدة والجوف يوم أمس، بعد قوافل عيدية.

محافظة حجة

سيّرت محافظة حجة، اليوم الاثنين، قافلة الولاية الكبرى للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة.

تكونت القافلة المقدمة من كافة المديريات، من مواد غذائية ومياه وعصائر ومواشي ومبالغ مالية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

وأكد مشرف المحافظة نايف أبو خرفشة خلال تسيير القافلة بحضور مدراء المديريات، أن القافلة العيدية تأتي بالتزامن مع ذكرى الولاية، معتبرا القافلة أقل ما يمكن تقديمه لمن يذودون بأرواحهم دفاعا عن الوطن.

وأشاد بسخاء قبائل المحافظة وحرصها على رفد الجبهات بقوافل العطاء، لافتا إلى أن ذلك ليس بغريب على من يقدمون قوافل من الشهداء دفاعا عن الوطن. وأشار أبو خرفشة إلى أن القافلة سيتبعها عدة قوافل حتى تحقيق النصر على قوى العدوان.

قافلتان عيديتان لمحافظة إب

سير أبناء مديرية ذي السفال بمحافظة إب، اليوم الاثنين، قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات، احتوت على العشرات من رؤوس الإبل والأبقار والأغنام.

وخلال تسيير القافلة أكد وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب أن القافلة العيدية تتويج لتضحيات وصمود أبناء مديرية ذي السفال المتواجدين في مختلف الميادين والجبهات.

بدوره أكد مشرف المديرية عبدالرحمن وجيه الدين أن هذه القافلة ستتبعها غدا قافلة من الرجال للمرابطة في ميادين العزة والشجاعة ضد العدوان ومرتزقته.

إلى ذلك سيرت مديرية حبيش قافلة من الأبقار والأغنام دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات. وأكد مدير المديرية محمد الفرح أن القوافل المقدمة للمرابطين تظل قليلة أمام تضحيات وصمود المرابطين في الجبهات.

قافلتان من أبناء مديريتي سحار والصفراء بصعدة

وسيّر أبناء مديريتي سحار والصفراء في محافظة صعدة، اليوم الاثنين، قافلتين عيديتين للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تضمنت قافلة أبناء سحار 242 رأساً من الأغنام والأبقار وجعالة العيد وفاكهة التفاح، ونظموا وقفة قبلية تاكيداً على الصمود والثبات والاستمرار في رفد الجـبهات.

وبارك أبناء المديرية الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية بفضل الله وتطهير مديرية الزاهر ومناطق واسعة من الصومعة من عناصر داعش والقاعدة ومرتزقة العدوان.

كما سير أبناء عزلة المقاش في مديرية الصفراء قافلة غذائية وأغنام وحلوى العيد للمرابطين في الجبهات. وبارك المشاركون في الوقفة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية بفضل الله في مختلف الجبـهات، مستنكرين صد النظام السعودي الحجاج عن بيت الله الحرام.

مكتب الصحة بالجوف

سيّرت قيادة وموظفو مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف، اليوم الاثنين، قافلة عيدية للمرابطين في الجـبهات بمناسبة عيد الأضحى وذكرى الولاية.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز عمير أن القافلة تأتي تقديراً للتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن هذه القافلة الثالثة خلال هذا العام ولن تكون الأخيرة ، مؤكداً مساندة القطاع الصحي بالجوف للجيش واللجان الشعبية واستعداد منتسبيه تقديم الغالي والنفيس حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن، من دنس الغزاة والمحتلين.

من جانبه أشاد رئيس الخدمات الطبية بمحور خب والشعف العقيد مروان الشرفي بجهود مكتب الصحة بالمحافظة في تحسين الخدمات الطبية وكذا رفد الجبهات والمرابطين بالأدوية والقوافل العيدية والغذائية.

فيما ثمن مدير المستشفى الميداني بالمحافظة الدكتور صلاح بحجوج دعم كوادر مكتب الصحة في المحافظة والمديريات وتجهيز قوافل العطاء للمرابطين في مختلف الجبهات.