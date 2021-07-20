المشهد اليمني الأول

أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن سقوط عدد من الصواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال إقامة صلاة العيد برئاسة الرئيس أشرف غني.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي لحظات سقوط سقوط الصواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابول خلال صلاة عيد الأضحى.

​وتم نقل اللحظات مباشرة على القنوات التلفزيونية، حيث سمع صفير الصواريخ الذي يؤشر إلى قرب سقوط الصاروخ على مقربة من المكان. وواصلت الجموع الرسمية الصلاة التي ترأسها الرئيس الأفغاني أشرف غني بالرغم من الخطر الحقيقي.