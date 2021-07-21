المشهد اليمني الأول

سخر مغردون من وزير الأوقاف السعودي عبداللطيف آل الشيخ والتصريحات التي اطلقها حول موسم الحج لهذا العام قائلا: ان عدد الحجاج بلغ 60 الف وان أغلبية الحجاج لهذا العام من المسلمين !!!

ففي هشتاج.. النظام السعودي يمنع فريضة الحج قال صدى اليمن: ماذا يكون البقية يهود أين وصلت السعودية في حربها على الاسلام والمسلمين.

اما ناصر حيدر قال: نقل عن صدق نظام قرن الشيطان ان عدد الحجاج هذا العام 60 الف موافقين لكن يأتي وزير الاوقاف السعودي يقول ان اغلبية الحجاج هذا العام من المسلمين.

منصور المرتضى قال: الامارات تمنح ثلاثون الف صهيوني الجنسية وقول وزير الاوقاف السعودي غالبية الحجاج من المسلمين فهذا يعني ان وزير خارجية الامارات قام بايصال صهاينة الامارات للحج ويعلمهم مناسك الحج الله اكبر يمنع المسلمين من الحج ويسمح لليهود.

حمود بن احمد غيلان :صرح وزير الأوقاف السعودي بان اغلبية حجاج هذ العام من المسلمين هل هناك حجاج كفار او يهود الله يستر على الحرمين.

المغرد ابو محمد: وزير الاوقاف السعودي يصرح بان اغلبية الحجاج من المسلمين والباقي يهود من اسرائيل يعني سياح لعنكم الله يابني سعود حرمتم المسلمين من بيت الله الحرام الله لكن نقول لهم سندخل مكه فاتحين ومحلقين رؤسنا ومقصرين باذن الله وهذا وعد منا وسيتحقق قريبا والنصر لليمنيين.

وزير الأوقاف السعودي يصرح بان اغلبية الحجاج من المسلمين والباقي يهود من اسرائيل يعني سياح لعنكم الله يابني سعود حرمتم المسلمين من بيت الله الحرام الله لكن نقول لهم سندخل مكه فاتحين ومحلقين رؤسنا ومقصرين باذن الله وهذا وعد منا وسيتحقق قريبا والنصر لليمنيين