المشهد اليمني الأول

دشن فرع مؤسسة الشهداء بأمانة العاصمة مشروع توزيع لحوم الأضاحي على أسر الشهداء.

وأوضح مدير فرع المؤسسة القاضي إبراهيم الكبسي، أن المشروع يتضمن ذبح أكثر من ألف و 11 رأساً من الأغنام وتوزيعها على أسر الشهداء المستحقة في كافة مديريات الأمانة، مشيداً بدعم وتمويل رجال الخير لمشروع الأضاحي.

من جانبه ثمن مدير مديرية الثورة عقيل السقاف جهود المؤسسة في تلبية احتياجات أسر الشهداء بالمديرية من لحـوم الأضاحي، لافتاً إلى أهمية رعاية أسر الشهداء وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي لمساعدة الفقراء.