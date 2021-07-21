المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، عن هزائم مرتزقة العدوان مرة أخرى في البيضاء خلال أيام العيد.

وقال عبد السلام في تغريدة له: مجددا وبفضل الله يتلقى العدو ضربة موجعة في البيضاء حيث زج الأمريكي بجماعاته التكفيرية فكانت صدمته في المرة الأولى من انكسارها السريع فتعالى صوته مناديا بالسلام.

وأضاف عبد السلام، أن في هذه الجولة سيفيق الأمريكي على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك.