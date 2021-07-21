المشهد اليمني الأول

رغم أن الانسحاب الذي أمر به الرئيس الأمريكي جو بايدن لقواته من أفغانستان يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي فإن الكثير من قوات العمليات الخاصة في مشاة البحرية الأمريكية يرون أن قرار الحرب كان من القرارات الكارثية على أرواح الجيش الأمريكي.

إذ يرى جيسون ليلي وهو جندي من قوات العمليات الخاصة في مشاة البحرية الأمريكية وشارك في معارك عديدة في العراق وفي أفغانستان، حسبما قال لوكالة رويترز: “مئة في المئة انهزمنا في الحرب. كان الهدف كله هو التخلص من طالبان ولم نفعل ذلك. وستسيطر طالبان”.

الاشمئزاز من السياسة

يعبر ليلي (41 عاماً) عن حبه لبلاده وهو يمعن التفكير في قرار الرئيس جو بايدن إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في 31 أغسطس/آب، لكنه يُبدي في الوقت نفسه اشمئزازه من الساسة وفزعه من الدماء التي سالت هدراً وما تبدد من أموال. فقد سقط رفاق قتلى وأصيب آخرون بعاهات في الحربين اللتين يقول ليلي إن النصر فيهما لم يكن ممكناً، الأمر الذي دفعه لإعادة التفكير في بلاده وفي حياته.

كما يقول بايدن إن على الشعب الأفغاني أن يقرر مستقبله بنفسه، وإنه لا يتعين على أمريكا أن تضحي بجيل آخر في حرب لا يمكن تحقيق النصر فيها.

تفجيرات القاعدة

كانت هجمات تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001 على أمريكا فجَّرت حرباً استمرت قرابة 20 عاماً وأدت إلى سقوط أكثر من 3500 قتيل من جنود الولايات المتحدة وحلفائها ومقتل أكثر من 47 ألف مدني أفغاني وما لا يقل عن 66 ألفاً من الجنود الأفغان ونزوح أكثر من 2.7 مليون أفغاني عن البلاد، وذلك وفق تقدير مشروع (تكاليف الحرب) بجامعة براون وهو مشروع غير حزبي.

أوضح ليلي أنه سافر للقتال وهو يعتقد أن القوات كانت هناك لهزيمة العدو وتنشيط الاقتصاد وإنقاذ أفغانستان عموماً. وأضاف أن القوات فشلت في كل ذلك. وقال في مقابلة ببيته في جاردن جروف جنوب شرقي لوس أنجلوس: “لا أعتقد أن الأمر كان يستحق أن تزهق روح واحدة في الجانبين”.

حرب استمرت 20 عاماً

ليلي ليس وحده فيما يدور برأسه من أفكار عن الانسحاب الأمريكي بعد حرب استمرت قرابة 20 عاماً؛ فكثيرون من الأمريكيين يفكرون في الأمر. ويمكن لآرائه هو وغيره من قدامى المحاربين أن تفيد البلاد في استجلاء ثمن دخول الحرب والدروس المستفادة في أفغانستان.

إذ إن أفكار ليلي لا تعبر سوى عن رأيه. وتختلف آراء بعض قدامى المحاربين مثلما تختلف تقديرات الأمريكيين عموماً في حرب أدت إلى تحسن وضع حقوق المرأة وأسفرت في 2011 عن قيام جنود البحرية الأمريكية بقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في باكستان.

كما شبّه ليلي وجنود آخرون في مشاة البحرية حاربوا في أفغانستان وحاورتهم رويترز الأمر بحرب فيتنام. قالوا إن الحربين لم يكن لهما هدف واضح واستمرتا في عهود عدد من الرؤساء الأمريكيين أمام عدو شرس غير نظامي.

حرب كحرب فيتنام

ممن يؤيدون ليلي في رأيه جوردان ليرد (34 عاماً) وهو قناص سابق في مشاة البحرية تحدث عن الفترتين اللتين شارك فيهما في الحرب في العراق وأفغانستان التي يسميها ليرد وآخرون “فيتستان” تشبيهاً لها بفيتنام.

وقال ليرد الذي يشن الآن حملة لتحسين ظروف رعاية قدامى المحاربين: “يصبح لديك فهم أعمق لمحنة المحاربين في فيتنام الذين عادوا إلى الوطن بأطراف مبتورة وتعرضوا للتجاهل التام”.

من ناحية أخرى، فقد خدم ليرد في وادي سانجين بإقليم هلمند، الذي دارت من أجله بعض من أشرس المعارك في أفغانستان، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2010 إلى أبريل/نيسان 2011. وقال إن 25 فرداً من وحدته سقطوا قتلى خلال عمليات في الأشهر الثلاثة وإن أكثر من 200 فرد أصيبوا بجروح. وظل أعز أصدقائه ينزف بين ذراعيه حتى فاضت روحه. حيث قال ليرد إنه أدرك أثناء وجوده في أفغانستان لماذا أطلق المؤرخون عليها اسم “مقبرة الإمبراطوريات”.

هزيمة الاتحاد السوفييتي

في المقابل، فقد غزت بريطانيا أفغانستان مرتين في القرن التاسع عشر ومنيت بواحدة من أسوأ هزائمها العسكرية هناك في العام 1842. واحتل الاتحاد السوفييتي أفغانستان من 1979 إلى 1989 ورحل بعد مقتل 15 ألفاً من جنوده وإصابة عشرات الآلاف بجروح.

إذ قال ليلي إنه شعر بالخذلان بصفة خاصة بسبب قواعد الاشتباك الأمريكية في أفغانستان. فلم يكن مسموحاً له ولغيره من الوحدات على سبيل المثال مهاجمة طالبان ليلاً.

كما أحال سلاح مشاة البحرية الأمريكي رويترز إلى القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي المسؤولة عن حربي العراق وأفغانستان عندما طلبت رويترز تعليقاً على أقوال ليلي. وردت القيادة الوسطى بدون تعليق على انتقادات ليلي في رسالة بالبريد الإلكتروني.

حيث جاءت نقطة التحول في تفكير ليلي عندما أخبره أسير من حركة طالبان أن الحركة ستنتظر خروج الولايات المتحدة وأنها تدرك أن الأمريكيين سيفقدون إيمانهم بالحرب مثلما فعل السوفييت. وقال ليلي: “حدث ذلك في 2009. وها نحن في 2021. كان على حق”.

كذلك قال ليلي إنه عندما عاد من أرض المعركة، في كامل لياقته والوشوم تغطي جسمه بالكامل تقريباً، لم يستطع حتى النظر إلى العلم الأمريكي لعدة سنوات؛ إذ كان غاضباً لأن بلاده أرسلته وزملاءه إلى حرب لا يمكن الفوز فيها.

يقول كذلك إنه تردد على عدد من أطباء الصحة النفسية غير أن أكبر شبكة دعم يستفيد منها هي زملاؤه من قدامى المحاربين. وليلي الآن نائب رئيس مؤسسة ريل ووريور التي تتيح لقدامى المحاربين فرصة للانفصال عن معاناة التكيف من جديد مع الحياة المدنية من خلال تنظيم رحلات لصيد السمك لهم.

الشعور بخيبة أمل

من ناحية أخرى، قال إنه يشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تتعلم فيما يبدو الدروس من فيتنام التي قُتل فيها 58 ألف جندي أمريكي في حرب فشلت في منع استيلاء فيتنام الشمالية الشيوعية على شبه جزيرة فيتنام بالكامل.

أضاف: “يجب أن نتحاشى الحرب بأي ثمن. لا تندفع وراء جعجعة الحرب.. وراء آلة جمع المال والعقود. كثيرون حققوا أموالاً طائلة من هذا”. وقال إن التخلص من شعور الغضب استغرق منه سنوات.

في المقابل، فإن من أقران ليلي في العراق وأفغانستان تريستان ويمر وهو قناص في مشاة البحرية، وقد انتحر كيرنان شقيق ويمر، الذي كان من جنود مشاة البحرية أيضاً، في 2015 بعد أن مُني بإصابة شديدة في الدماغ في العراق وقبل إرساله إلى أفغانستان.

فيما يعمل الآن ويمر (37 عاماً) على إدارة فعاليات لجمع التبرعات ينفذ فيها 22 قفزة بالمظلة في يوم واحد لزيادة الوعي بحوادث انتحار قدامى المحاربين. وقدرت وزارة قدامى المحاربين في 2012 أن 22 من المحاربين الأمريكيين القدماء ينتحرون كل يوم.