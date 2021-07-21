المشهد اليمني الأول

كشف نائب وزير الخارجية، حسين العزي عن اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والمال في معارك الساعات الماضية في البيضاء، حيث حقق الجيش واللجان الشعبية تقدم نوعي وسريع في مديريتي نعمان والبيضاء.

وكتب حسين العزي على حسابه في تويتر: أرجو من المرتزقة مناشدة التحالف بإرسال المزيد من الأموال والأسلحة سيكون ذلك من دواعي سرورنا بل وأيضا جميلا لاينسى فمثل ركام اليوم بحجمه العلني والسري!! في اشارة الى اغتنامها من قبل الجيش واللجان العشبية، وتابع(ستطلعون عليه لاحقا) هو لاشك مما يعين على ذكر الله وشكره وكلما زاد أكثر كلما مثل حافزا أكبر نحو نصر أكبر وغنيمة أكثر.

وأضاف العزي: الكلام أعلاه ليس مزاحا وكل شيء سيعرض عبر الأخ العميد..فقط الملفت في الموضوع هو طريقة الإخفاء لتلك الكميات وبذلك الحجم المهول! فهل هي مثلا مسروقات قديمة؟ أم هي كميات رتبت حديثا تمهيدا للتصرف فيها؟!!

ودعا العزي قيادات القوات الموالية للتحالف إلى التفاوض مع صنعاء إن أرادت ستر فضيحتها في البيضاء.

أرجو من المرتزقة مناشدة التحالف بإرسال المزيد من الأموال والأسلحة

سيكون ذلك من دواعي سرورنا بل وأيضا جميلا لاينسى فمثل ركام اليوم بحجمه العلني والسري !!(ستطلعون عليه لاحقا) هو لاشك مما يعين على ذكر الله وشكره وكلما زاد أكثر كلما مثل حافزا أكبر نحو نصر أكبر وغنيمة أكثر هوالله☝🏻 — حسين العزي (@hussinalezzi5) July 20, 2021