المشهد اليمني الأول

كشفت شركة هواوي عن مواصفات هاتف ستطلقه قريبا يتوقع له يعيدها للمنافسة بقوة في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.

وسيحصل هاتف Maimang 10 SE حسب شركة هواوي على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (163,93/ 75,79 / 8,95) ملم، وزنه 198 غ.

أما الشاشة في الجهاز فستكون IPS بمقاس 6.51 بوصة، أبعادها “20:9″، ودقة عرضها (1600720) بيكسل، ومعدل ترددها 60 هيرتزا.

وسيعمل الجهاز بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 480 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 126 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة بتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزود الجهاز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 250 دولارا.