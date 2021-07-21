المشهد اليمني الأول

أعربت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها إزاء المستوى المتزايد بسرعة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، حيث انخفض سعر الصرف إلى 1000 ريال يمني لكل دولار أمريكي في جنوب البلاد لأول مرة.

وقالت اللجنة إن انخفاض قيمة العملة يجعل من المستحيل على المواطنين العاديين تحمل الضروريات الأساسية ، بما في ذلك الغذاء. وأدى انخفاض العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة في بلد يستورد 90٪ من إمداداته الغذائية.

بحسب لجنة الإنقاذ الدولية يُظهر تحليل أُجري في مايو 2021 (1) أن “تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء كانت أعلى بنسبة 20٪ من المستويات الأعلى من المتوسط ​​المسجلة بالفعل في بداية يناير 2021”. تستمر القوة الشرائية للأسر العادية في الانخفاض شهرًا بعد شهر مع استمرار ركود الأجور.

وتضيف لجنة الإنقاذ الدولية: أن تأثير تخفيض قيمة العملة على الأسر اليمنية مقلق للغاية. فقد الريال اليمني ما يقرب من ثلث قيمته مقابل الدولار في العام الماضي. حتى الأشخاص الذين لديهم وظائف مستقرة يكافحون من أجل شراء الطعام لأن دخلهم لا يستطيع شراء سوى جزء ضئيل مما كان بإمكانه في الأشهر السابقة. في جميع أنحاء جنوب البلاد، لا يعني ذلك أن الطعام غير متوفر ولكن لا يمكن شراءه على الإطلاق.

بعد ست سنوات من الصراع والأزمة الاقتصادية، استنفد العديد من اليمنيين مدخراتهم وباعوا جميع الأصول القيمة مثل الممتلكات أو الماشية. تتخذ العائلات قرارات لا يجب على الأسرة القيام بها، مثل تخطي وجبات الطعام أو الإعاشة على الأطعمة الرخيصة مثل الخبز.