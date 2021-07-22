المشهد اليمني الأول

سير أبناء مديرية جهران في محافظة ذمار اليوم قافلة «النصر المبين» للمرابطين في الجبهات من أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت أكثر من 60 رأسا من الأغنام و 12 رأسا من الأبقار، أقيمت وقفة قبلية تاكيداً على الصمود والثبات والاستمرار في رفد الجبهات.

وفي الوقفة أشاد مشرف عام المديرية يحيى حسين الكبسي، بالمواقف المشرفة لقبائل جهران في دعم الجبهات وتقديم قوافل الشهداء في مواجهة العدوان، مثمناً الانتصارات التي حققها الجيش والشعبية في عملية النصر المبين.

وأشار إلى هذه القافـلة العيدية تؤكد استشعار الجميع للمسؤولية في مساندة الجيش واللجان وتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

فيما جدد بيان الوقفة التأكيد على استمرار أبناء المديرية في رفد الجبهات بالمال والرجال، معتبراً القافـلة العيدية أقل مايمكن تقديمه للمرابطين في جبهات العزة والشرف.

وأشاد البيان بالصمود الأسطوري للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته والعناصر التكفيرية، مؤكداً جهوزية أبناء المديرية لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.