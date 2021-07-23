المشهد اليمني الأول

تتساقط أمطار غزيرة في هذه اللحظات، على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها.

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة على معظم مناطق البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق وذلك في فترة ما بعد الظهر، وستكون غزيرة إلى شديدة الغزارة على المديريات الغربية من محافظة صعدة والمديريات الشرقية من محافظة حجة وتشمل محافظتي المحويت وريمة والمديريات الغربية من محافظات عمران وصنعاء وذمار حتى محافظة إب وشمال محافظة تعز.

كما يتوقع هطول أمطـار ليلية غزيرة على مناطق شرق محافظة صعدة ومناطق غرب الجوف ومحافظات شبوة والضالع والبيضاء، والسواحل الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمـطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ت، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

وأفاد بأن كمية الأمـطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 32.8، ذمار : 22.6، عمران : 15.5، اب : 13.0، ريمة : 13.2، حجة : 11.2، السدةـ إب : 11 .

ولفت المركز إلى أن أمطـار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت خارج نطاق محطات الرصد على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من صحاري مأرب، شبوة والجوف وأجزاء واسعة من محافظات صنعاء وذمار والبيضاء والسواحل الغربية .