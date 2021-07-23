المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن هناك عدد من القوانين الهامة على طاولة مجلس النواب.

واضاف محمد الحوثي في تغريدة له على تويتر” مجموعة من القوانين والتعديلات على طاولة مجلس النواب ومنها قانون المؤجر والمستأجر الذي تم التداول لمواده والعطلة الرسمية الحالية اخرت التصويت النهائي عليه فقط شكرا لرئيس واعضاء المجلس على جهودهم”.

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