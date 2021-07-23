المشهد اليمني الأول

قيادات المنصورية وبيت الفقيه والدريهمي تتفقد جبهة الدريهمي

تفقد مدير مديرية المنصورية عامر علي عامر اليوم، أحوال المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية بمديرية الدريهمي.

وفي الزيارة التي رافقه خلالها رئيس لجنة الخدمات إبراهيم دحروش ومديرا الشباب والرياضة بالمديرية جمال اهيف واﻹعلام أبوبكر دحروش ورئيس وحدة العلماء يحيى سليمان وعدد من المشائخ ، تبادل مدير المديرية تهاني العيد مع المرابطين وقدم لهم الهدايا العيدية الرمزية والحلوى.

إلى ذلك زار أمينا عام مديريتي بيت الفقيه مهدي عبدالله مهدي والدريهمي عبدالله حسن ابكر المرابطين في جبهة الدريهمي بمناسبة عيد الأضحى. وخلال الزيارة نقل مهدي وأبكر تهاني قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة المحافظة للمرابطين بهذه المناسبة.

وأشادوا بالانتصارات التي سطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية بجبهة البيضاء ودحر قوى العدوان وأدواتها من عناصر القاعدة وداعش. فيما أكد المرابطون الجاهزية لتنفيذ المهام العسكرية والقتالية الموكلة إليهم ذوداً عن الوطن.

رافقهم في الزيارة المشرف الاجتماعي محمد عبد الله الموساي وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية.

وكيل أول محافظة الحديدة في جزيرة كمران

تفقد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد مهدي البشري اليوم أحوال المرابطين في جزيرة كمران.

وخلال الزيارة التي رافقه خلالها مدير المديرية عبد القادر مدني ومدير أمن المديرية زين العابدين موانس وعدد من القيادات الإدارية والسلطة المحلية، ،نقل البشري تهاني القيادة الثورية والسياسية والمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم لهم الهدايا العيدية.

وأشاد البشري بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات وإدارة الأمن .. مشيرا إلى ان ثباتهم واستبسالهم على مدى أكثر من ست سنوات مثل الصخرة التي تحطمت عليها آمال دول العدوان في احتلال الوطن والنيل من سيادته.

فيما ثمن المرابطون اهتمام قيادة المحافظة وحرصها على تفقد احوالهم ومشاركتهم فرحة العيد .. مجددين العهد بمواصلة الصمود في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته حتى تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية.

كما تفقد وكيل أول المحافظة فرع مؤسسة المياه و آبار المياه التي تغذي الجزيرة بمياه الشرب النقية ، حيث إطلع على سير عمل المضخات وشبكة توصيل المياه. وحث البشري على ضرورة العمل من استمرار إيصال المياه المواطنين تحت أي ظروف .. مشيدا بانضباط العاملين في المؤسسة خلال أيام إجازة العيد.

أمين محلي ذمار في الساحل الغربي

تفقد أمين عام محلي محافظة ذمار مجاهد العنسي اليوم، أحوال المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في الساحل الغربي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة محمود الجبين ومدير منطقة البريد عبدالاله المروني، تبادل الأمين العام العنسي ومرافقوه التهاني مع المرابطين وقدموا لهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونقل أمين محلي محافظة ذمار تهاني القيادة الثورية للمرابطين بمناسبة العيد.. منوها بصمود وثباتهم وما يحققوه من انتصارات على قوى العدوان.

ولفت إلى أن تضحيات المرابطين وما يحققوه من انتصارات ستظل مصدر فخر للأجيال.. مؤكدا استمرار أبناء ذمار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى تحقيق النصر.

قيادات من إب في جبهة الضالع

تفقد مشرف محافظة إب يحيى اليوسفي ومعه قيادات من المحافظة، أحوال المرابطين في جبهة محافظة الضالع .

وخلال الزيارة التي كان في إستقبالهم مشرف محافظة الضالع أحمد حطبة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية أشاد اليوسفي بالمعنويات المرتفعة للمقاتلين والجهوزية العالية للوحدات العسكرية المرابطة في جبهة الضالع.

وأشار إلى ان هذه الزيارات لتهنئة المرابطين ومشاركتهم فرح عيد الأضحى المبارك، اقل واجب تجاه ما يقومون به من واجب للدفاع عن الوطن.

بدوره عبر مشرف الضالع عن سعادته وكل المرابطين في هذا الجبهات وتقديرهم لهذه الزيارات من قيادات محافظة إب. ولفت إلى أن مثل هذه الزيارات تزيد المرابطين حماسا ومعنويات للمواجهة والثبات في جبهاتهم.

حضر الزيارات مسؤول جبهة التعبئة العقيد حامس الوائلي ومدراء مديريات السدة مجاهد عامر والنادرة عبدالجليل الشامي والرضمة علي السراجي والعميد معاذ جباري ومشرف مديرية الحشاء بالضالع عمر جابر.