المشهد اليمني الأول

عثر على البيض المتحجر لطيور من حقبة ما قبل التاريخ خلال عمليات البحث في حرم جامعي جنوبي الأرجنتين>

وقالت عالمة المتحجرات دومينيكا سانتوس لوكالة فرانس برس “وجدنا حقلاً كاملاً يحوي بيضاً متحجرة لطيور.. يتميز البيض بحجم يتراوح بين خمسة وسبعة سنتيمترات”. وأوضحت أن هذا البيض “يعود إلى 85 مليون سنة”.

واكتُشفت هذه المتحجرات خلال أعمال تجديد في جامعة لا كوماهيو الواقعة في منطقة يعود تاريخها إلى حقبة الزمن الوسيط، على بعد 1100 كيلومتر إلى الجنوب من بوينس آيرس.

ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أسابيع في موازاة أعمال التجديد الجارية على الاعتناء بأية متحجرات يحتمل اكتشافها في الموقع. وتابعت العالمة قائلة “علمنا بوجود آثار للبيض، وعندما بدأ العمل جئنا لمراقبة الموقع ووجدنا أكثر من 160 بيضة”.

تم الاكتشاف على بعد عشرات الأمتار من متحف العلوم الطبيعية في الجامعة.

وقال طالب الجيولوجيا داريو جوليان لوبيز “نحن بصراحة متحمسون جداً، إذ لا يتوافر في الأرجنتين حرم جامعي يحوي مثل هذا الكم الكبير من المواد الأحفورية”. وأضاف “وضعنا متميز لأن المتحف يقع أيضاً في الحرم الجامعي ومن الرائع أن نكون قادرين على جمع المتحجرات ونقلها إلى متحف الجامعة”.