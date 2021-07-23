المشهد اليمني الأول

تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي اليوم، عدداً من الأحياء المتضررة من السيول بأمانة العاصمة. وأطلع خلال الزيارة على حجم الأضرار الناتجة عن تدفق السيول جراء الأمطار الغزيرة التي منّ بها الله تعالى على الأمانة.

واستمع عضو السياسي الأعلى إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن الصعوبات التي تواجه حركة السير في ظل تعثر استكمال بعض مشاريع الجسور ومنها مشروع جسر 45 تقاطع السائلة الذي يهدف إلى تسهيل حركة السير والتخفيف من مخاطر السيول.

ووجه السامعي بسرعة توفير المعدات اللازمة لمواصلة رفع المخلفات من مجاري السيول بالمناطق المتضررة لتلافي أي أضرار مستقبلا. كما حث السلطة المحلية بأمانة العاصمة والجهات المعنية بالنزول الميداني وتلمس احتياجات المواطنين المتضررين جراء السيول.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر والإلتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وخاصة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وعدم التواجد في مجاري السيول حفاظاً على سلامتهم.

الدفاع المدني تحذر من التواجد في ممرات السيول

على ذات السياق جددت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تحذيرها جميع المواطنين من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار أو عند توقع هطولها في العاصمة والمحافظات، لخطر ذلك على حياتهم.

ودعت المصلحة في بيان له سائقي المركبات إلى توخي الحذر من الانهيارات الصخرية في الطرق الجبلية.