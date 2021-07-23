المشهد اليمني الأول

قالت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أمريكيين من بينهم وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس.

وأوضحت بكين، وفقًا لـ”روسيا اليوم”، أن هذه العقوبات تأتي ردا على نظيرتها الأمريكية على مسؤولين صينيين من مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ.

والعقـوبات هي الأولى التي تفرضها الصين بموجب قانون مواجهة العقـوبات الخارجية الجديد الذي أقِر في يونيو.

يذكر أن تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قال في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بوعظ الصين أو إصدار “تعليقات طائشة” عنها.

وأضاف أن الصين تؤمن دائما بأن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنافع المتبادلة، بدلا من منفعة طرف واحد فقط.