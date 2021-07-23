المشهد اليمني الأول

كشف الدكتور موافق فواز الرويلي، عضو مجلس الشورى السابق في السعودية، والناشط في مكافحة الشهادات الوهمية، حقيقة منح جامعة بلغارية ضاحي خلفان، نائب قائد شرطي دبي السابق، دكتوراة فخرية عام 2011.

وقال الدكتور موافق فواز الرويلي في تغريدةٍ بحسابه الرسمي في تويتر إن اسم ضاحي خلفان لا يذكر في الجامعة البلغارية (EPU) ضمن قائمة من منحتهم دكتوراه فخرية.

وجاء في نص تغريدة الدكتور موافق فواز الرويلي: “ابشرك حصلت الجامعة التي منحتك الدكتوراه الفخرية وهي EPU بعد منحك لهم مهمة اقامة برنامج ماجستير للشرطة رغم حداثتها، لكن بعد التدقيق ودخول موقع الجامعة لم اجد اسمكم بين قائمة من منحتهم دكتوراه فخرية! الامر عجيب، عليك التواصل معهم فورا بهذا الشأن”.

ولم يردّ ضاحي خلفان على ما كشف الدكتور موافق فواز الرويلي.حتى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر، وكانت صحيفة (البيان) الإماراتية، نشرت خبراً بتاريخ (08 سبتمبر 2011) ادّعت فيه أن جامعة بلغارية منحت خلفان الدكتوراه الفخرية؛ “لمساهمته في رعاية حقوق الإنسان والتعليم والتعاون الدولي”.

وخاطب موفق / عزيزي ضاحي خلفان بحثت عن الجامعة التي منحتكم الدكتورة فوق الارض ولم اجدها، ليتك تساعدني على حرمها لاقوم بزياة له ولكم الشكر والتقدير.