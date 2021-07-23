المشهد اليمني الأول

يشارك اليمن في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 التي افتتحت منافساتها اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضح أمين عام اللجنة الأولمبية اليمـنية محمد الاهجري لوكالة الأنباء اليـمنية (سبأ) أن اليـمن يشارك في أولمبياد طوكيو بخمسة لاعبين للمنافسة في ألعاب السباحة، القوى، الجودو، والرماية بالمسدس الهوائي.

وبين أن قائمة اللاعبين تضم مختار اليـمني ونوران بامطرف السباحة، أحمد اليعري ألعاب القوى، ياسمين نبيل الريمي الرماية، أحمد عياش الجودو. وأشار إلى أن لاعبي اليمن استعدوا لأولمبياد طوكيو منذ فترة حيث أقاموا معسكرات تدريبية في عدة دول، وخاض المتأهلين منهم لأولمبياد طوكيو الكثير من المنافسات الأسيوية والدولية.

يذكر أن مشاركة اليمـن في دورات الألعاب الأولمبية تعد العاشرة منذ تسجيل أول حضور له في دورات الأولمبياد في العام 1984.