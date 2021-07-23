المشهد اليمني الأول

أكد مايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اليوم أن صنعاء أصبحت بعيدة المنال عن تحالف العدوان وقوات الفار هادي.

وقال الأمين العام المساعد لما يسمى بالمجلس الانتقالي المرتزق فضل الجعدي، مغرداً على موقع التدوين (تويتر)، إن صنعاء كل يوم تزداد بعدا وتحطمت كل الآمال العريضة بالسيطرة عليها.

وأعتبر الجعدي ذلك فشل ذريع رغم الدعم الهائل المقدم من تحالف العدوان.

وألقى القيادي في المجلس الانتقالي باللائمة على الفار هادي وقواته التي وصفها بـ”الادوات” التي اتجهت بالمعركة جنوبا وسخرت الإعلام والدعم والمال لتحقيق اجندتها الخاصة.