المشهد اليمني الأول

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ من الصبر المواجهة المرتقبة بين فريقي يوفنتوس وبرشلونة، لمشاهدة نجميهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في “كلاسيكو” جديد.

ووفقا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن يوفنتوس سيواجه برشلونة يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك في إطار بطولة كأس خوان غامبر الودية، وبالتالي من المرجح أن يلتقي النجمان رونالدو وميسي وجها لوجه، في حال استمرار “صاروخ ماديرا” مع “السيدة العجوز”، وتوقيع ميسي على عقد جديد مع الفريق الكتالوني.

وستكون المباراة المقبلة، المواجهة رقم 37 بين رونالدو وميسي، في حال مشاركتهما فيها.

والتقى النجمان آخر مرة في المباراة التي جمعت فريقي يوفنتوس وبرشلونة، التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي على الإسباني بثلاثة أهداف من دون رد، في ديسمبر 2020، وذلك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بينما التقى رونالدو وميسي 18 مرة في مباريات “الكلاسيكو” بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث فاز “البرغوث” 16 مرة، مقابل 11 انتصارا لـ”صاروخ ماديرا”، وساد التعادل في 9 مباريات منهما.