المشهد اليمني الأول

قال الناطق الرسمي لشركة الغاز اليمنية ان الشركة ستستأنف برنامجها التمويني لمادة الغاز في امانة العاصمه ومحافظة صنعاء والمناطق المتداخله بينهما ابتداء من يوم غدا السبت الموافق 24/7/2021.

وقال علي معصار، ان البرنامج التمويني لمادة الغاز كالتالي:-

اولا: توزيع الغازعبر العقال عدد 158نقطه من الغاز التجاري من صافر وبسعر 4560ريال في سبع مديريات وهي(معين–السبعين-ازال- شعوب– بني الحارث — الثوره– الوحده).

ثانيا: توزيع الغاز نظام شركه عدد22 نقطه لثلاث مديريات بسعر 3700ريال عبر الوكلاء وهي(صنعاء القديمه– التحرير– الصافيه )

ثالثا: تموين قطاع السيارات من الغاز المستورد بسعر 7520ريال لعدد 42محطة.

رابعا: تعبئة اسطوانات المواطنين من الغاز المستورد بسعر 7520ريال للمناطق المتداخله بين الامانه ومحافظة صنعاء من المحطات لعدد 6محطات.

خامسا: توزيع الغاز لمحافظة صنعاء عبر العقال لعدد ست مديريات من الغاز التجاري من صافر بسعر 4560ريال عدد87نقطه من ست محطات مركزيه.

مؤكدا استمرار شركة الغاز في بذل الجهود لاستقرار الوضع التمويني في عموم محافظات الجمهوريه.