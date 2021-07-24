المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواء ملبدة بالغيوم وهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والتي قد ترافقها رياح هابطة شديدة على أغلب مناطق البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعده شمالاً، والهضاب الداخلية من الضالع والبيضاء وشبوة وحضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول الأمطار على المناطق الصحراوية من الجوف ومأرب إلى صحارى محافظتي حضرموت والمهرة، والسواحل الجنوبية من لحج وعدن إلى حضرموت والسواحل الغربية من تعز إلى حجة والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية التي اعتادوا عبورها بوسائل النقل، داعياً إلى أخذ احتياطات السلامة من السيول الجارفة ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خاصة في طرقات الأودية والمنحدرات الجبلية.

كما حذر من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار والسحب المنخفضة والضباب حفاظاً.

أفاد المركز بأن كمية الأمـطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صنعاء : 39.4 ، الضالع : 35.4، سيئون : 17.5، المهرة – صرفيت: 16.6، ذمار : 12.6، المحويت : 12.1، ريمة : 10.6، عتق 10.5، صعدة 5.3، المكلا 1.3، حضرموت-الشحر 0.5 ملم.

وحسب المركز هطلت أمـطار متوسطة إلى غزيرة جداً مصحوبة بالعواصف الرعدية خارج نطاق محطات الرصد على مناطق متفرقة في البلاد.