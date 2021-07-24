المشهد اليمني الأول

سيرت السلطة المحلية والمكتب الإشرافي بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم، قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى وذكرى الولاية.

وخلال تسيير القافلة التي احتوت مواد غذائية وعدد من الأغنام، أشاد نائب رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة عبدالجليل شيبان، بالجهود التي بذلت لتجهيز القافلة لدعم المرابطين في الجبهات. وأكد أن تسيير القوافل يعد أقل واجب تجاه من يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله.

فيما أوضح مسئول المكتب الإشرافي بالمديرية مطاع المطاع، أن القافلة تأتي ضمن إسهامات أبناء مديرية بني مطر لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة العدوان ومرتزقته.