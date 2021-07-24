المشهد اليمني الأول

شُيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين 11 من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذي استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن في مواجهة تحالف العدوان.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العميد حمير يحيى يحيى الفقيه والعقيد إبراهيم يحيي ناصر السراري والعقيد نصر شردة علي حسين مكرم والمقدم أحمد حمود محمد وحيش والمقدم مجاهد أحمد عبدالله جارالله والرائد عبدالسلام عبدالعزيز أحمد السدمي والملازم أول علي ناصر محمد المعدني والملازم أول فارس محمد علي البتامي والمساعد شديد قايد محمد حتوه، وصالح عبدالله محمد متعب، وخليل محمد مسعد الوصابي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح، أشاد المشيعون بالملاحم البطولية التي سطرها الشهداء في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.

وقد جرت مراسم التشييع لجثامين الشهداء التي توشحت بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، لتوارى الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.