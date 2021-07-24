المشهد اليمني الأول

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها العسكرية في سورية بادخالها مروحيتين عسكريتين ومعدات وذخائر ومواد لوجستية وعدداً من جنودها إلى قاعدتها في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية أن مروحيتين لقوات الاحتلال الأمريكي هبطتا في قاعدته بمدينة الشدادي وتم إنزال ذخيرة ومعدات ومواد لوجستية وغذائية وتجهيزات خاصة لمقرها الذي اتخذته في مدرسة الكرامة التي كانت قد احتلتها قبل ايام.

واوضحت المصادر ان القوات الامريكية ادخلت عدد من الجنود الذين تم نقلهم إلى الوحدة السكنية الطابقية رقم 11 التابعة لمديرية حقول الجبسة.

واشارت الوكالة الى ان قوات الاحتلال الأمريكي تدير سجن البلغار وسجناً أقامته في حقل الغاز التابع لمديرية حقول الجبسة في مدينة الشدادي حيث أنشأت قاعدة لها جنوب المدينة وتعمد إلى نقل عدد من الإرهابيين بين الحين والآخر إلى معسكرات تدريب لها وتطلقهم في البادية السورية.