المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية، اليوم السبت، عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة في البيضاء، كانت بقبضة مرتزقة العدوان.

وأكدت المصار، سيطرة الجيش واللجان الشعبية، مواقع جديدة بعقبة القنذع الواقعة في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

على ذات السياق، غرد محافظ محافظة شبوة، اللواء الركن/ عوض محمد بن فريد العولقي في خسابة بتويتر في اشارة الى زيارة لعقبة القنذع وذلك بعد تحريرها.

وقال العولقي في تغريدته: بصحبة عدد من الشخصيات والوجاهات تفقدنا اليوم عقبة القنذع بمديرية نعمان بالبيضاء التي تم تحرريها مؤخراً بفضل الله وفضل الملاحم البطولية التي سطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والتي سوف يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

وتداةلت ةسائل اعلام تابعة للمرتزقة، عن مصرع العشرات من ضباط وجنود المرتزقة في المعارك بمديريات نعمان ناطع شرق محافظة البيضاء خلال الايام القليلة الماضية عرف منهم:-

– المرلاتزقة النقيب/علي محمد باعوضة

– المرتزق الملازم1/انور احمد جوهر المعروفي

ـ المرتزق احمد سالم الرقابي العريفي المصعبي

ـ المرتزق احمد عبدربه العواضي

ـ المرتزق صالح علي العياشي

– المرتزق علي محمد مقري

– المرتزق حكيم لهيم اليوسفي

– المرتزق مأمون علي الهاملي

-المرتزق متعب علي العولقي

ـ المرتزق محسن عبدالخالق الطهيفي

-المرتزق محسن عبدالحق باوزير

– المرتزق محمد علي السعادي

-المرتزق ناخب حسين الاحمدي

ـ المرتزق ناصر صالح الشاه العولقي

-المرتزق هادي الطوسلي العولقي

– المرتزق وسيم الباراسي العولقي

ولا تزال المعارك مستمرة، بين الجيش واللجان الشعبية، وبين مرتزقة العدوان، لتحرير ماتبقى من مناطق البيضاء.