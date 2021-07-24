المشهد اليمني الأول

“خاص”

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ليس من حقنا ان نقف على التاريخ كما حدث ليس للقدح والذم بل لاخذ الدروس والعبر ووضع حدا لتاريخ خدم ويخدم الاعداء ولكن من حق الوارقين اليهود المتأسلمين كتابة التاريخ بالماضي والذين امتهنوا مهنة الكتابة بعد وفاة الرسول الكريم وحرفوا ودسوا نصوص في كتب التراث الاسلامي فاصبحت بنك الغام متفجر يستخدمها العدو متى مايشاء ويريد لتكريس عصبيات الباطل واظهارها وكانها حق ونصوص مُقدسة ومن يقترب منها كافر وزنديق ورافضي …الخ.

ومفتاح التصنيف اليوم هو ما يستشهد به يهود تل ابيب كوهين وكيدار وادرعي عن احاديث مكذوبه لاظهار بني سعود وتأسلمه هم الحق وغيرهم بدعه وظلالة واليهود وبني سعودواخوان الانجليز اشقاء وبرعاية نصارى الغرب المتوحش، وبعد حوالي 1400 سنة من معركة صفين “37 هجرية “ياتي المستشرقين الانجليز من جامعة كامبرديج البريطانية ليكتبو لنا تاريخنا كتاب “تاريخ الاسلام، دراسة جامعة كامبريدج” بالعنوان الرئيسي The Cambrige history of Islam» تاريخ كامبرديج للاسلام والمؤلفين ثلاثة من المستشرقين.

وهم بي ام هولت و ان ك س لمبتون وبرنارد لويس في جامعة كامبردج باللغة الانجليزية. وقد صدر الكتاب للمرة الاولى عام 1998 م ليصنفونا الى شيعة وسُنة ليقولوا لنا ان من وقف مع الامام علي هم الشيعة ومن كان مع معاوية هم اهل السُنّة قبل زمن ظهور مذاهب الائمة الاربعة:

الحنفي

حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزُبان الكوفيّ (80-150 هـ/ 699-767م)

المالكي

مالك بن أنس “ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي الحميري المدني” (93-179هـ / -711-795م).

الشافعي

عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ (150-204هـ / 767-820م).

الحنبلي

أحمد بن حنبل “أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي” (164-241هـ / 780-855م).

قبل ظهور امام اهل السُنّة والجماعة والحديث الامام ابو الحسن الاشعري ” 260- 324 هجرية، الذي انشق عن المعتزلة في زمن ظهور فتن عظمى بالتاريخ الاسلامي ومنها فتنة التجسيم والقران الكريم مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى وانكار صفات الله القدوس الحكيم..الخ.

فجاء ابو الحسن بمذهب الوسطية والاعتدال ولم يكفر احدا من امة الاسلام واهل القبلة المشرفة فاستحق لقب الوسطية والاعتدال بعكس وسطية واعتدال هذا الزمان بالاعتراف والانصياع والانبطاح للاعداء واشنطن تل ابيب وتكفير ابنا القبلة الواحدة وتقبل ثقافة الانحلال والاستهلاك ..الخ.

وامتداد مدرسة الاشعري اليوم هم جامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في المغرب ومدرسة الازهر الشريف مصر ازهر شلتوت والظواهري لا ازهر كامب ديفيد والوهابية جامع القرويين لعبد الكريم الخطابي لا اخوان العثماني والهاشمي العاهل المغربي لا اخوان الغنوشي تونس.

نعم من حق قنوات الفتنة وشيوخ الاخوان والوهابية وجامعة كامبرديج والمسشرقين تكريس نصوص الوارقين اليهود وكأنها مُقدسة لاستمرار واقع حال الامة الاسلامية وليس من حقنا الوقوف على التاريخ كما حدث للتصويب ونقل الامة من الاسوأ الى الافضل بنسف الباطل من اجل نيل رضى الخالق جلا وعلا لا رضا المخلوق.

جيش اسامة والنبي يهجر

رسول الرحمة للعالمين محمد صل الله عليه وآله وسلم جهز جيش لفتح الشام وتحريرها من الروم وبقيادة القائد الشاب اسامة بن زيد وضم للجيش كبار المهاجرين والانصار ومنهم ابو بكر وعمر بن الخطاب ابو عبيدة بن الجراح، واستبقى الامام علي في المدينة المنورة والرسول الكريم يصدر الأمر للجيش بالتحرك نحو مؤتة في بلاد الشام والجيش لم يتحرك فتعلل البعض بحداثة سن قائد الجيش، وبحجج أخرى.

وبعد أن اشتد مرض رسول الله عاد عمر وأبو بكر مع جمع آخر من معسكر الجُرف إلى المدينة المنورة وقبيل وفاة الرسول الاكرم بأربعة أيام في سنة 11 للهجرة- خاطب جماعة من الصحابة أتوه لزيارته (ص) وهو مريض: “ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده”، وقد صرّحت مصادر أهل السنة والشيعة بأن عمر رفض ذلك، وقال: “إن النبي قد غلب عليه الوجع وانه ليهجر وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله” هذه الحادثة اسمّاها ابن عباس “رزية الخميس” أي “مصيبة يوم الخميس” عندما طلب النبي الأكرم دواة وقرطاساً ليكتب للأمة كتاباً لن تضل بعده أبداً.

فأبى ذلك عمر بن الخطاب بمقولته الشهيرة (إنَّ الرجل ليهجُر)، حيث وردت حادثة رزية يوم الخميس وما جرى فيها في الكثير من المصادر الإسلامية عند أهل السنة والشيعة وبعدة عبائر.

ومنها: ائتوني بدواة وکتف أکتب لکم کتابا لا تضلّوا بعده أبدا. المفید، الإرشاد، ج 1، ص 184؛ البخاري، صحیح البخاري، ج 4، ص 66؛ النيسابوري، صحیح مسلم، ج 5، ص 76.

هلُمّ اکتب لکم کتابا لا تضلون بعده. النيسابوري، صحیح مسلم، ج 5، ص 76.

ائتوني بدواة وصحیفة أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 2، ص 242.

ذكرت المصادر عدة عبائر للكلمة التي قالها عمر بن الخطاب، ومنها:

فقالوا: أتراه يهجر؟ البلاذري، أنساب الأشراف، ج 1، ص 562.

غلبه الوجع. ابن كثير، البداية والنهاية، ج 4، ص 451.

إنَّ نبي الله لیهجر. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 2، ص 187.

إنَّ رسول الله یهجر. النيسابوري، صحیح مسلم، ج 5، ص 76.

إنَّ الرجل لیهجر. ابن تیمیة، منهاج السنة، ج 6، ص 19.

أهجر رسول الله؟ ابن تیمیة، منهاج السنة، ج 6، ص 24.

ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه؟ البخاري، صحیح البخاري، ج 4، ص 9؛ النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، ج 11، ص 93.

إنَّ النّبي قد غلب علیه (غلبه) الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب الله.

البخاري، صحیح البخاري، ج 4، ص 9، ج 7، ص 120؛ النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، ج 11، ص 90.

سقيفة بني ساعدة وشجرة قريش

الرسول الكريم في ذمة الله والمهاجرين والانصار بالتسابق الى سقيفة بني ساعدة وكلا منهما يدعي بإحقيته لخلافة الرسول الكريم فزعيم الانصار”سعد بن عبادة” يقول باحقية الانصار بالخلافة والمهاجرين من قريش عمر بن بن الخطاب وابو بكر بالقول باحقية قريش بالخلافة وحصل جدال ونقاش حاد في السقيفة.

وانقسم الانصار الى الاوس والخزرج في مؤتمر السقيفة بعد ان اثيرت الخلافات التي كانت قائمة بين الاوس والخزرج قبل الاسلام ففقد زعيم الخزرج “عبادة” تاييد الاوس وانتهى المؤتمر بتقدم عمر بن الخطاب ورفع يد ابوبكر بالمبايعة فبايع المهاجرين وقسم من الانصار ورفض زعيم الانصار “سعد بن عبادة” مبايعة قريش وابو بكر بالخلافة ورفض ايضا مبايعة عمر بن الخطاب لاحقا عام 13 هـ.

وقرر سعد بن عبادة ترك المدينة المنورة والرحيل إلى الشام ووجد لاحقا مقتولا في حوران واختلفت الروايات في كيفية مقتله واحداها تقول ان الشياطين هي من قتلته مع ابيات شعرية تؤكد ذلك للجن وهذا ثاني انقسام في صفوف المسلمين.

احتجوا بالشجرة وفرطوا بالثمرة

عندما وصل الخبر للامام علي أن المهاجرين احتجوا بشجرة قريش باحقيتهم للخلافة قال الامام علي: “احتجوا بالشجرة وفرطوا بالثمرة” والثمرة هم اهل بيت الرسول الكريم والثمرة هي حديث غدير خم والثمرة هي حديث الثقلين. حديثُ زَيد بن ثابتٍ رضي الله عنه: ((إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ))

والامام الشافعي الذي ينسب اليه المذهب الشافعي قال شعرا:

لوكان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي

مع العلم بان الامام علي وابوذر وسلمان الفارسي وبلال الحبشي لم يحظرو مؤتمر السقيفة.

فانتهى الامر بان رحل بلال الحبشي الى حمص وعمل خبازا وتوفي هناك، وابوذر الغفاري مات منفيا في صحراء الربذة وحيدا لانه مرجف ينتقد فساد والي الشام معاوية واهل البيت الكرام اليوم طائفة ومذهب وسلالة وميليشيات وكهنوت بادبيات الوراقين اليهود المتأسلمين بخطاب انظمة ملوك الفساد باعلام قنوات الفتنة للسعودية وتركياوقطر والامارات بينما معاوية يمثل السُنة قبل ميلاد الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي والاشعري وحتى بن تيمية والجوزية وبن عبدالوهاب.

الشهيد القائد: نتولى السابقون بالخيرات ولانتولى ونتبع الظالمين من ال محمد “ص”

في ملزمة معنى الصلاة على محمد وآله صفحة 4، وبالاستناد للقرآن الكريم صنف الشهيد القائد/حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ال بيت رسول الله الى ثلاثة انواع ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات والظالم لانتبعه ونتبع السابقين بالخيرات.

ملزمة: من هدي القرآن الكريم، الدرس: معنى الصلاة على محمد وآله، جزء من الصفحة رقم : 4

“((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)) هل أن رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) لا يعلم أنه سيكون في ذريته من ليسوا بصالحين؟ هو يعلم، فما هو الفارق؟ مثل الآية القرآنية تماماً {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَـابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِـالْخَيْرَاتِ} (فاطر:من الآية 32). عندما يقول في الآية: (فمنهم.. ومنهم.. ومنهم) من يريد، مِمّن؟.

مِن مَن اصطفاهم {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَـابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا} فمنهم، أي: ممن اصطفينا، من هو {ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ}، ومنهم، أي: ممن اصطفينا، من هو {مُّقْتَصِدٌ}، ومنهم، أي: ممن اصطفينا، من هو {سَابِقٌ بِـالْخَيْرَاتِ} ما كأنه بيقول: على الرغم من آنافنا – إن صح التعبير – ألم يجب الله على أي تساؤل من هذا القبيل؟ لحكمة، ما هو لأنه يريد أن يربطك بظالم رغماً عنك أو بفاسق رغماً عنك!!

لا. افهم المسألة على هذا النحو: نحن اصطفينا فئة من عبادنا، هذه واحدة، ما معناها هكذا؟.جعلناهم ورثة للكتاب. أن تأتي أنت وتقول: لكن فيهم، ولكن فيهم، وفيهم؟. وكيف نعمل إذا فيهم؟ هو يعلم بكل شيء من قبل أن تعلم أنت، هو يقول لك: هنا وراثة الكتاب هنا، وأنا الذي سأتكفل بوضع الهداة داخل ورثة الكتاب. فأنا يجب علي أن أؤمن بأن هؤلاء هم صفوة، أي هو اصطفاهم لأن يكونوا ورثة لكتابه، أليس هذا هو الواجب؟ في الآية القرآنية هل بإمكانك أن تقول: أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاهم؟ ليس من الفئة التي اصطفاها؟ هل تستطيع أن تقول ذلك؟.

وهو قال في الآية ثلاث مرات: فمنهم.. ومنهم.. ومنهم، ألم يقل هكذا؟. {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَـابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ} يعني من من؟ ممن اصطفاهم {ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ} هل بإمكاني أن أقول: لا؟ أو بإمكان أي واحد أن يقول: لا.. أقول: الظالم أبداً ليس من الفئة التي اصطفاها الله. هل بإمكاني أن أقول هكذا؟ سأكون مكذباً بالقرآن، هو منهم لكن هو شخصياً لا أتبعه، هو شخصياً لا أتولاه، لا علاقة لي به.

لكن افترض أنه اصطفى هذه الفئة بصورة عامة، لو قلنا بأن هذا الشخص الذي هو ظالم الآن فلان ابن فلان ظالم لنفسه مجرم، أصبح بكونه مجرم أو ظالم خرج عن دائرة من اصطفوا، ثم نشأ منه الذرية الصالحين طلع منهم هداة، من أين هؤلاء؟ ألم نكن قد قطعنا الطريق نهائياً؟ ممكن أن يخرج الحي من الميت، هكذا، فيخرج من هذا الظالم من هو ولي وهادي وقائد للأمة، وهذا الشخص الجيد من أين؟ أليس ابن المجرم؟ ما هو ما زال من المصطفين؟ يعني الإصطفاء للمجموع, لهذه الفئة.

مثلما حكم بالميراث للورثة، ورثتك رغماً عنك يرثوك, ما بعضهم تكون أنت تكرهه؟ بل بعضهم يحاول يعمل تمليكات ونذورات وحاجات من هذه لأجل بعض الورثة الذي هو يكرهه؟ ولو أنت مؤمن تقي وابنك مجرم سيرث منك رغماً عنك، ما هي هكذا؟. هل لكون ابنك قد هو فاجر لا يعد يصح أن يرث منك؟. {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} (النساء: من الآية 11) لو أنت من عباد الله الصالحين من السابقين وابنك مجرم فسيرث منك ما دام محسوب داخل ملتك. إذاً فالمسألة هي هنا.

حتى لاحظوا عندما نقول: (اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين) هل تعتقدوا بأن كلمة: [الطيبين الطاهرين] هو استثناء أو ثناء؟ هو ثناء، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آله، ثم نصفهم بأنهم طيبين ونصفهم بأنهم طاهرين، أصبحت في مفهومنا استثناء أي إخراج من ليسوا.. ومن ليسوا. إذا كنت تريد أنت أن تخرج، أنت لست بحاجة إلى أن تفكر بأن تخرج أو تدخل، لا تفكر في الموضوع من أساسه كيف؟.

لأن القضية هي شهادة باصطفاء هذه الفئة لهذه المهمة. [آل محمد] ما هذا اسم عربي؟ إسم عربي معروف في اللغة العربية، آله: يعني ذريته، هؤلاء هم المصطفين لوراثة الكتاب، وأن يكونوا هم قرناء الكتاب؛ ولذا قرنهم في حديث الثقلين، ما هم هؤلاء؟. إذاً هؤلاء هم أنفسهم الذين ذكرتهم الآية: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَـابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} أليست كلمة: (اصطفينا) أرفع من كلمة: (صلِّ) التي نحاول نتمسك فيها ونحاول نصرفها، لا تجي كذا ولا تجي كذا؟ ما هي أعلى مكانة؟ (اصطفاهم) ثم يقول لك: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِـالْخَيْرَاتِ} هنا ارتبط عملياً بالسابق بالخيرات”.

معاوية وقميص عثمان

معاوية بن ابي سفيان الفاسد الماجن هو والي الشام وعثمان بن عفان امير المؤمنين و تربطهم علاقة النسب والانتماء لشجرة بني امية وبعد مُقتل عثمان بن عفان في المدينة المنورة تم نقل قميص عثمان المضرج بالدم للشام ولتبدأ معزوفة الاستثمار السياسي والفتنة بعصبية بني امية والمطالبة بالقصاص وبدنا الحقيقة من قتل رفيق الحريري نفس المدرسة اليهودية الصهيونية بكلمة حق يراد بها فتنة وباطل وبالعصبية.

وبعد مقتل عثمان تداعى مجلس شورى المهاجرين والانصار ان صح لنا التعبير، ومبايعةالامام علي امير للمؤمنيين وبايعت كل الامصار الاسلامية ورفض والي الشام معاوية بن ابي سفيان المبايعة فالقصاص من القتلة اولا واخذ قميص عثمان بن عفان المضرج بالدماء، وبدأ يطوف به الشام ومنابر المساجد جامعا حوله الناس المؤيدين لتنفيذ القصاص من القتله وبعصبية بني امية.

ومن هنا بدأت الفتنة الكبرى كما اسماها المفكر المصري الراحل طه حسين في مؤلفه “الفتنة الكبرى”، حيث وظف معاوية صله النسب و قميص عثمان الممزق والملطخ بالدماء كدليل على الجريمة واثارة وتهييج اهل الشام للتمرد على ولي امر المسلمين الامام علي وبمبرر القصاص لدم عثمان الاموي فكانت اولا موقعة الجمل وسقط فيها 10 الف ثم معركة صفين حيث سقط حوالي 70 الف من الطرفين بينهم الصحابي عمار بن ياسر الذي قتلته الفئة الباغية “معاوية”.

وكذلك استشهد الصحابي اويس القرني وهو يقاتل في جيش الامام علي وكذلك قاتل الصحابي حجر بن عدي في صفوف الامام علي ولاحقا يقتله معاوية بالشام دمشق وبعد ان استقرت الاوضاع للفئة الباغية لم ينفذ معاوية ماكان يطالب به بالقصاص من قتلة عثمان لدرء مااسماها الفتنة بعد ان رفع قميص الفتنة بعصبية بني امية وانقسم المسلمين من تاريخه حتى اليوم.

وتحولت امة الاسلام من دولة حديث الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي الى دولة شورى المهاجرين والانصار دولة مؤتمر سقيفة بني ساعدة دولة قريش والمهاجرين ان جاز لنا التعبير الى نظام الملوك الفاسدين بعصبية بني امية الى دولة عصبية بني العباس وبني عثمان اسموها بالخلافة الاموية والعباسية والعثمانية، وكيف لها ان تكون خلافة بسلالات بني امية وبني العباس وبني عصمان حتى سلالة بني سعود وسلالات جمهورية عائلية واخوانية بيت الاحمر تتعايش مع الفساد والمفسدين وبالعصبية الحزبية ونهاية النفق الظالم والمظلم تل ابي امريكا والعاقبة للمُتقين في كل زمان ومكان.

العصبية مؤشر لوأد الحق

طغيان التعصب بكل اشكاله واصنافه في كل زمان ومكان هو مؤشر لوأد الحق فالاسلام هو دين الرحمة للعالمين، والله سبحانة وتعالى اعطى العهد لذرية سيدنا ابراهيم عليه السلام وبهدى التوراة والانجيل والقرآن الكريم وذرية ابراهيم من فرع السيدة سارة عليها السلام بني اسرائيل فشلوا بالتكليف الالهي بالتحريف وبما عصوا وبما فسدو والربا وبما كانوا يعتدون وتخندقو بعصبية شعب الله المختار لطائفة اليهود من بني اسرائيل فاستحقو اللعن بلسان الانبياء وباؤ بغضب على غضب والشتات مصيرهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك.

وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، والاستمرار بطغيانهم له آيات محكمات بقوم اولي قوة وبأس شديد وكان وعد الله مفعولا والمسؤلية الالهية تنتقل الى الفرع الثاني من ذرية ابراهيم فرع السيدة هاجر عليها السلام اسماعيل عليه السلام الذي تزوج من قبيلة جرهم اليمنية في واد غير ذي زرع “بكة” وكان من نسله خاتم الانبياء والمرسلين محمد صل الله عليه وآله وسلم ومن كنت مولاة وحديث الثقلين والصلاة الابراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

والصلاة على محمد تعني اتباع محمد تعني اتباع آل محمد السابقون بالخيرات ولاتعني القول مجرد القول وانتهى الامر.

نعم بالفطرة الانسانية وحركات التحرر العالمي والعربي ظهر فكر تحرري ثوري لنيل التحرر من نفس العدو تحالف اليهود والنصارى الاستعمار والراسمالية والامبريالية والصهيونية باليسار الاممي والقومي ولكنها فشلت بغض النظر عن الاسباب وهانحن نرى اليوم بعض الرفاق الماركسيين الذين صرعونا بالاممية والرفيق الروسي لينين والرفيق الكوبي كاسترو والرفيق الفيتنامي هوشي منه والرفيق الايطالي غرامشي نراهم اليوم يتخندقون بالعصبية العنصرية المناطقية وبالتحالف مع ملك الفساد ولندن وواشنطن وتل ابيب هونهاية الطريق عند عصبية شعب الله المحتار اليهود ولانستثني الزملاء الناصريين من اذناب فنادق بن سعود وبني عصمان وبني خليفة وعيال زايد اتحدث.

نعم بداية التدهور العصبية الظالمة

واقامة العدل مؤشر الفوز بالدنيا والاخرة

والله من وراء القصد.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

24يوليو 2021م