المشهد اليمني الأول

قامت السلطات الفرنسية بإقالة إمام مسجد لتلاوته آيات قرآنية من سورة الأحزاب، خلال خطبة عيد الأضحى، اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”.

وأقالت وزارة الداخلية الفرنسية مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير في إقليم لوار وسط البلاد، بناء على طلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بدعوى تلاوته آيات قرآنية من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد “صلى الله عليه وسلم”، وحديثًا نبويًا خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية” الفرنسية.

وتحفز وزير الداخلية الفرنسي في طلب إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.

وتابع دارمانان من مكتب حاكم “لوار” إجراءات فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته أيضا، حيث يجد أن “هذه العبارات غير مقبولة “و” يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين”.

وبدوره صرح الإمام مادي أحمدا في حديثه إلى موقع Le Progres، بقوله إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها. وأكد: “فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات”.

ومن جانبها، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام أحمدا في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ذكرت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام.