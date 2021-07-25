المشهد اليمني الأول

أعلنت لجنة استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بمراكز الشرطة بمحافظة صنعاء اليوم، عن استقبال 62 شكاوى من خمس مديريات في خولان ومديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس طوال العشرة أيام الماضية.

وأوضحت اللجنة أنه تم البت في 37 شكوى متعلقة بتأخير الإجراءات القانونية وجرى معالجتها، كما ثبت ارتكاب منتسبي الشرطة من ضباط وصف ضباط وأفراد مخالفات بحق المواطنين في 25 شكوى. وأشارت إلى أنه تم توقيف 16 ضابطا وصف ضابط لثبوت قيامهم بالمخالفات القانونية وتم إحالتهم للإجراءات القانونية.

وبينت الجنة أنه سيتم استقـبال شكاوى المديريات الغربية بصنعاء الحيمتين بني مطر وصعفان ومناخه ابتداء من يوم غدا وحتى الأحد القادم.. لافتاً إلى أنه تم تشكيل 3 لجان لاستقبال شكاوى المواطنين في كلا من مناطق متنة وبني منصور والحيمتين ومناخة خلال الأسبوع الجاري.