المشهد اليمني الأول

تفقد نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء الركن عبدالملك الدرة ومعه مدير دائرة تقييم الأداء العملياتي العميد الركن علي المنج ونائب مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إبراهيم المتوكل أحوال المرابطين في جبهات الأجاشر والبقع ونجران.

وفي كلمة له أمام المرابطين نقل اللواء الدرة تحيات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بعيد الأضحى وبالانتصارات المتوالية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ضد تحالف العدوان ومرتزقته وعناصره الإرهابية.

وأكد أن المعركة مع قوى العدوان اليوم تغيرت بعد أن استطاعت القوة الصاروخية والطيران المسير دك عدة أهداف حيوية في عقر دار العدو.. موضحا أن القدرات الدفاعية للقوات المسلحة أصبحت في مستوى متقدم بما تمتلكه من بنية تحتية وخبرات وكفاءات يمنية باتت تصنع وتطور الأسلحة البرية والبحرية والجوية.

وبين اللواء الدرة أن المآثر البطولية والنضالية التي يسطرها الأبطال في مختلف الجبهات، أسهمت في صناعة النصر المؤزر وكسرت غطرسة وهمجية قوى العدوان. كما أكد أن النصر قادم وسيتحقق عمّا قريب على أيدي المرابطين من أبناء الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وأن أيام المعتدين باتت معدودة وسيندحرون إلى مزبلة التاريخ كما اندحر أسلافهم.

واستمع اللواء الدرة من المرابطين إلى توضيح عن سير المهام القتالية النوعية التي ينفذونها ضد تحالف العدوان ومرتزقته في إطار الانتشار العملياتي لوحداتهم.

إلى ذلك حمّل المرابطون اللواء الدرة تحياتهم وتبريكاتهم لقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بعيد الأضحى.. مؤكدين أن الوطن والشعب محروس بعناية الله ويقظة وبسالة المرابطين في قمم الجبال وبطون الأودية والسهول في مختلف جبهات المواجهة. وأشاروا إلى أن المعتدين تلقوا ضربات موجعة جعلتهم يفرون مذعورين أمام صناديد الجيش واللجان الشعبية.