المشهد اليمني الأول

كشف مصدر في السلطة المحلية لمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بمدينة حرض جراء ּا̍ڵــ؏ــدۏٰا̍نۨ السعودي الأمريكي الغاشم.

وذكر المصدر أن مدينة حرض تعرضت لأكثر من 15 ألف قذيفة وقنبلة وصاروخ سقطت على أحيائها ومنشئاتها منذ بدء العدوان. وأوضح أن سكان مديرية حرض نزحوا بالكامل إلى عدد من المخيمات والمديريات المجاورة.

وقال المصدر إن أكثر من 70 منشأةً تم تدميرها بالكامل في مدينة حرض معظمها فنادق واستراحات. وأضاف أنه تم تدمير 50 مدرسة بالكامل من إجمالي 63 مدرسة والبقية تم تدميرها جزئياً وتم حرمان آلاف الطلاب من التعليم.

وكشف أن مدينة حرض القديمة دمرت بشكل كامل من قبل طائرات ּا̍ڵــ؏ــدۏٰا̍نۨ ومدافعه في حين تم تدمير ما نسبته 85% من منازل المدينة بشكل عام، وأنه تم استهداف المنازل والمحال التجارية بالكامل والمستشفيات الخَاصـة والطرقات وكل ما يمت للحياة بصلة.

وأشار المصدر إلى أن مدينتي حرض وميدي بحاجة لإزالة المباني كمرحلة أولى ومن ثم إعادة إعمارهما من جديد بحسب مهندسين.