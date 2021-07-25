المشهد اليمني الأول

كشف وزير الخدمة المدنية في حكومة الانقاذ الوطنية عزم الوزارة اتخاذ اجراءات قانونية بحق حالات الغياب بعد عطلة عيد الاضحى المبارك في مقدمتهم القيادات العليا.

واكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم على ضرورة استشعار الجميع للمسئولية خلال الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.

وبين أن الفرق الميدانية باشرت منذ صباح اليوم نزولها الميداني بواقع 28 فرقة للسلطة المركزية للنزول إلى 141 وحدة وفرق تفتيش تم تشكيلها من قبل السلطة المحلية في 13 محافظة للنزول إلى 412 وحدة محلية.

ولفت الوزير المغلس إلى أن الوزارة سترفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء عن بيانات حملة التفتيش للأيام الثلاثة “الأحد، الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري مشفوعا بالإجراءات القانونية بحق حالات الغياب وفي مقدمتهم القيادات العليا.

وأوضح أن وزارة الخدمة تعمل جاهدة للقيام بمهامها خلال هذه الفترة وتأمل استمرار دعم رئيس الحكومة وأعضائها ومؤازرتهم لأنشطتها وخططها المقبلة.. لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع مع الوزارة والتفاعل مع مختلف إجراءاتها وتعاميمها خاصة المتصلة بتجميع بيانات الموظفين لتحديث قاعدة المعلومات والبيانات الخاصة بهم.

وذكر وزير الخدمة المدنية أن الوزارة أصدرت حتى الآن كشف راتب 31 وزارة وذلك على طريق إصدار كشف راتب بقية الوزارات والجهات كافة. وقال “نعدكم أن تكون وزارة الخدمة المدنية أفضل خلال الفترة المقبلة