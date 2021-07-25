المشهد اليمني الأول

هزت محافظة حجة ظهر أمس السبت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها خمسة أشخاص بينهم طفل وإصابة سادس.

حيث أقدم القاتل الذي ينتمي لأسرة الصباح بقتل المجني عليهم حازم صادق النجار وثلاثة من اخوانه وشخص خامس من مديرية مبين بني الشومي كان مفارع بينهم وإصابة سادس.

وذكر شهود من أبناء المنطقة أن جريمة القتل البشعة كانت نتيجة خلاف على أرض يدعي الجاني ملكيتها بينما يؤكد الشهود من أبناء المنطقة أن قطعة الأرض تعود ملكيتها للمجني عليهم من آل النجار.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية عبر الإعلام الأمني عن تمكن شرطة محافظة حجة من ضبط متهم بقتل خمسة أشخاص بينهم طفل، وإصابة شخص سادس.

وأوضحت شرطة المحافظة أن المدعو عصام علي يحيى الصباح -47 عاما – أقدم على إطلاق النار وقتل كل من المجني عليهم:

– حازم صادق عبدالله احمد النجار.

– صدام صادق عبدالله احمد النجار.

– يونس صادق عبدالله احمد النجار.

– عبدالرحمن علي علي ناجي الشومي.

– الطفل محمد حازم صادق عبدالله النجار – 9 أعوام –.

_وإصابة المجني عليه أحمد صادق عبدالله النجار.

وذكرت شرطة المحافظة أنه وبمجرد تلقي البلاغ عن وقوع الجريمة، تم ارسال حملة أمنية مكونة من 9 أطقم إلى مكان وقوع الجريمة في منطقة صعصعة بمدينة حجة، وتمكنت الحملة من القاء القبض على المتهم بارتكاب جريمة القتل، إلى جانب ضبط كل من:

– المدعو محمد علي يحيى الصباح

– المدعو سامي علي يحيي الصباح.

– المدعو حامد علي يحيى الصباح.

– المدعو رشيد علي يحيى الصباح.

وأشارت الشرطة إلى أن خلافا سابقا كان بين المتهم والمجني عليهم على ملكية قطعة أرض.