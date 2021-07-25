المشهد اليمني الأول

97.9 % نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الاضحى 97.9 في المائة.

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية علي الضياني، أن عددا من المكاتب التنفيذية ومديرية الثورة، تصدروا أعلى نسبة في الحضور للموظفين بنسبة 100 بالمائة، خلال اليوم الأول من الدوام.

وأشاد الضياني بجهود فرق التفتيش الميداني في الاشراف ومتابعة مستوى الانضباط الوظيفي بكافة المكاتب والوحدات الادارية بالأمانة.

وأكد أن فرق التفتيش ستواصل نزولها الميداني والتي تستهدف 51 وحدة عامة بأمانة العاصمة للتعقيب على مستوى الانضباط الوظيفي ورفع التقارير لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين.

92 % نسبة الانضباط الوظيفي في الحديدة

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الحديدة 92 في المائة.

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة صادق البرعي، أن نسبة الحضور عقب إجازة العيد عكست حرص منتسبي وحدات الخدمة العامة، على تنفيذ مهامهم رغم الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أن أعلى نسبة حضور بالمحافظة حققتها المؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 96 في المائة. وأشاد البرعي، بجهود فرق التفتيش الميداني، وتعاون الوحدات الإدارية معها.

91 % نسبة الانضباط الوظيفي في ذمار

وبلغت نسبة الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى بمحافظة ذمار 91 بالمائة.

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتامينات بالمحافظة أحمد السنباني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الجهات التي تم التعقيب عليها، 28 مكتبا ومؤسسة ومعهداً وصندوقاً. وأشار إلى استمرار الرقابة على مستوى الانضباط بالمكاتب والمؤسسات والجهات الحكومية.. مثمنا جهود لجان التفتيش من كوادر مكتب الخدمة بالمحافظة.

90 % نسبة الانضباط الوظيفي بعمران

فيما بلغت نسبة الحضور والانضباط الوظيفي بمختلف الدوائر والأجهزة الحكومية بمحافظة عمران في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى 90 بالمائة.

وأشار نائب مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة حميد صلاح خلال زيارته الميدانية التفقدية الى عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة الى أهمية الالتزام بالدوام الرسمي لجميع موظفي الخدمة العامة بالمحافظة. وبين أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية إزاء المتخلفين والمتغيبين عن الدوام وفقا لتوجيهات وتعاميم وزارة الخدمة.

محافظ حجة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي

تفقد محافظ حجة هلال الصوفي اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي بعدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

واطلع المحافظ الصوفي ومعه مدير مكتب الخدمة المدنية دحيان القاضي، على سير العمل بمكاتب المالية والصحة والضرائب ووحدتي ضريبتي القات والعقار.. مستمعا من مدراء المكاتب إلى شرح حول مستوى سير العمل في كافة الأقسام.

كما تفقد المحافظ الصوفي مستوى الانضباط بالإدارات العامة بديوان المحافظة. وثمن المحافظ الصوفي جهود الكادر الوظيفي، مشيدا بمستوى الانضباط في المكاتب التنفيذية والديوان.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء.. مشددا على أهمية تضافر الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتنمية الموارد وتطوير الخدمات.

قيادات محافظة صنعاء تتفقد مستوى الانضباط

تفقد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب والإدارات العامة بديوان المحافظة عقب إجازة عيد الأضحى.

واطلع الهادي والجيلاني ومعهما أعضاء الهيئة الادارية وعدد من وكلاء المحافظة على سير العمل في إدارات خدمات الجمهور والموارد البشرية والمالية والسكرتارية والمعلومات والشكاوى والإدارات الفنية ومكاتب الاشغال والاعلام ووكالة سبأ والصناعة والشئون الانسانية وغيرها من المكاتب والإدارات.

وخلال الزيارة أكد محافظ المحافظة والجيلاني أهمية تعزيز الجهود لتحسين مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء بالمهام والواجبات المناطة على أكمل وجه.. لافتين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الإسهام في تحسين جودة ومخرجات العمل المؤسسي.

على ذات السياق، تفقد وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي اليوم سير العمل بقطاعات الوزارة المختلفة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى.

واطلع الوزير المؤيدي ومعه وكيل أول الوزارة ووكلاء الوزارة وعدد من قيادات القطاعات الوزارة على مستوى الانضباط الوظيفي في قطاعات الرياضة والشباب والمرأة والتخطيط والاستثمار وصندوق النشء والشباب والإدارات التابعة له.

الخدمة المدنية

وكان أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن اليوم الأحد هو أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأهابت الخدمة المدنية في بيان بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ومدراء ومسئولي الموارد البشرية، التعاون وتسهيل مهام فرق التفتيش الميداني للرقابة على الانضباط الوظيفي للدوام الرسمي عقب الإجازة ابتداء من غد الأحد 25 يوليو 2021م.