المشهد اليمني الأول

استقبلت حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة خلال إجازة عيد الأضحى أكثر من ثلاثة ملايين زائر في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأوضح مدير الحـدائق والمنتزهات بالأمانة عاصم الجلال، أن 69 حديقة ومنتزة, استقبلت زوارها خلال إجازة العيد بنسبة أقل مقارنة بعيد الفطر, نتيجة استمرار هطول الأمطار وسفر الكثير من العوائل إلى الأرياف.

وأكد أن 400 موظف ما بين إداري وفني وعمّال نظافة وزراعة وأمنيين، قدّموا خدمات الرعاية للزائرين، بحسب خطة إدارة الحدائق. وأشار الجلال، إلى أنه تم رفع أكثر من 60 طن مخلفات خلال أيام إجازة العيد من الحـدائق.. مشيداً بجهود العاملين بالحـدائق والمنتزهات العامة.