المشهد اليمني الأول

فعالية ثقافية في شعوب بأمانة العاصمة

أقيمت اليوم بمديرية شعوب في أمانة العاصمة, فعالية ثقافية بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام.

وفي الفعالية بحضور مشرف المديرية عبدالله الكول وعدد من قيادات المجلس المحلي والمكتب الاشرافي وعقال الحارات, ألقى عضو رابطة علماء اليمن محمد الهادي, محاضرة استعرض فيها حياة ومواقف الإمام علي عليه السلام وشجاعته ونصرته للحق والمظلومين.

وأشار إلى دور الإمام علي وفدائه ونصرته لرسول الله ونشر الإسلام في أصقاع الأرض ومقارعة الظلم والمستكبرين وإصلاح الأمة.. وحث على إحياء يوم ولاية الإمام علي لتجديد الولاء والاقتداء بنهجه.

وتطرق عضو رابطة علماء اليمن, إلى استقبال وحب اليمنيين للإمام علي وارتباطهم به عليه السلام.. مؤكداً أهمية أخذ الدروس والعبر من حياة الإمام علي والسير على نهجه.

لقاء لقيادات مديريات المربع الشمالي بأمانة العاصمة

عقد اليوم بأمانة العاصمة لقاء موسع لقيادات مديريات المربع الشمالي في ذكرى يوم الولاية.

وأقر اللقاء الذي ضم وكيل أول الأمانة خالد المداني ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي حمود النقيب والوكيل علي اللاحجي والوكيل المساعد محمد سريع , ومدراء مديريات شعوب وبني الحارث والثورة, تشكيل اللجان التنظيمية للفعالية المركزية المقرر إقامتها الأربعاء المقبل لاحياء هذه الذكرى.

وأكد اللقاء أهمية التحضير والحشد المشرف للفعالية المركزية لإحياء ذكرى يوم الولاية, بما يعكس عظمة ومكانة الإمام علي عليه السلام وتولي الله ورسوله وأعلام الهدى الذين يمثلون امتدادا لخط النبوة. وألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء ذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام لتجديد الولاء والسير على نهجه في مواجهة أعداء الأمة.

ندوة في تعز

نظم مكتب الإرشاد والوحدة الثقافية في محافظة تعز اليوم، ندوة توعوية مركزية بعنوان “الولاية الإلهية في المفهوم القرآني” بمناسبة يوم الولاية.

وفي الندوة أشار المشرف الثقافي بالمحافظة محمد العياني إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية، لاستلهام دروس العزة والحرية والتضحية والفداء من حياة الإمام علي عليه السلام.

فيما أكد مفتي عام المحافظة العلامة علوي سهل بن عقيل، ورئيس ملتقى التصوف الإسلامي عدنان الجنيد وعضو رابطة علماء اليمن رضوان المحيا، أن الاحتفاء بيوم الولاية هو تجديد لقيم الولاء ومعرفة التولي الصادق والحقيقي لأعلام الهدى الذين ينيرون للأمة طريقها.

وأشاروا إلى أن ماتعيشه الأمة في الوقت الحاضر هو نتيجة لتفريط أبناءها بأوامر الله ورسوله. وحضر الندوة عدد من العلماء والخطباء والمرشدين ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية.

فعالية وأمسيات في بني حشيش وجحانة بمحافظة صنعاء

أقيمت اليوم في عزلة الرونة بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء فعالية وأمسية ثقافية إحياء لذكرى يوم ولاية الإمام علي كرم الله وجهه.

وفي الفعالية والأمسية بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية صبري القحم وعدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية، ألقيت كلمات أكدت الحب والولاء للإمام علي عليه السلام والسير على نهجه في مقارعة الظلم والاستكبار.

كما أقيمت في عزل الأبناء والشرفة وسعوان أمسيات ثقافية بحضور حشد من المواطنين، استعرضت فقراتها أهمية المناسبة وضرورة استغلالها في التحشيد وتعزيز الصمود والتلاحم.

إلى ذلك أقيمت في عزلة السهمان في مديرية جحانة أمسية ثقافية، ركزت كلماتها على أهمية الاحتفال بيوم الولاية لتجديد الولاء لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام. تخللت الفعالية والأمسيات، قصائد شعرية وفقرات انشادية ورقص شعبي وزوامل عبرت عن الابتهاج بهذه المناسبة التي تجسد النصر والعزة للمؤمنين.

محافظة حجة

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال الصوفي، الاستعدادات لإحياء ذكرى يوم الولاية.

واستعرض الاجتماع دور المكاتب التنفيذية وفروعها في المديريات في التحشيد للفعالية المركزية الأربعاء المقبل بمدينة حجة وعدد من المديريات.

وأكد المحافظ الصوفي أهمية التفاعل الإيجابي مع ذكرى يوم الولاية لما تمثله من أهمية في توحيد الصف وتجديد الولاء للإمام علي عليه السلام. وشدد على أهمية مضاعفة الجهود للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الموارد المالية ورفع تقارير دورية عن مستوى الانجاز.

ووجه المحافظ الصوفي المكاتب التنفيذية التي لم ترفع التقارير النصفية، سرعة رفعها خلال مدة أقصاها أسبوع.

إدارة المرأة بأمانة العاصمة

دشنت إدارة توعية المرأة بمكتب الإرشاد بالتعاون مع الهيئة النسائية بأمانة العاصمة اليوم فعاليات ذكرى يوم الولاية، تحت شعار (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ).

وفي التدشين أشارت المنسقة العامة للهيئة بالأمانة ابتسام المحطوري, إلى أهمية الاحتفاء بذكرى يوم الولاية.. وأكدت حرص المرأة اليمنية على المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات، والاحتفاء بذكرى يوم ولاية الإمام علي.

وأشادت بمواقف المرأة اليمنية وصمودها وثباتها إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة العدوان على مدى ست سنوات، ما يجعلها رمزاً للعزة والكرامة والإباء. ودعت المحطوري, إلى التحشيد والخروج الكبير والمشرف في الفعاليات المركزية لحرائر اليمن التي ستقام في أمانة العاصمة والمحافظات.

وفي الفعاليات التي أقيمت بالمديريات, ألقيت كلمات أشارت إلى أهمية إحياء ذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام لاستلهام الدروس والعبر والتمسك بمبدأ الولاية لتخليص الأمة من الظلم والوصاية.

وأوضحت أن الاحتفاء بذكرى يوم الولاية يجسد الاجتماع التاريخي في حضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وقوله “من كنت مولاة فهذا علي مولاه”.

ولفتت إلى أن اليمنيين يحيون هذه الذكرى لتأكيد ولائهم للإمام علي عليه السلام، الذي هو امتداد للولاء لله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

لقاء لعلماء وخطباء مربع مدينة الحديدة

نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع مكتب الإرشاد وشؤون الحج والعمرة ووحدتي العلماء والمتعلمين والثقافة القرآنية بمحافظة الحديدة اليوم لقاءً موسعاً لعلماء وخطباء وثقافي مديريات مربع المدينة لإحياء ذكرى يوم الولاية.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد علي الكباري ورئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل ومدير مكتب الإرشاد عبد الرحمن الورفي ومدراء المديريات، أشار نائب مدير مكتب الإرشاد علي القديمي إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية لاستلهام دروس العزة والحرية والتضحية والفداء من حياة الإمام علي عليه السلام.

ولفت إلى أن الأحداث التي تمر بها الأمة وتكالب قوى الاستكبار عليها، يحتم على الجميع إعادة إحياء القيم التي تعكس معنى الولاية الحقيقي، بما يحصن الأمة من تولي اليهود.

فيما أشار الشيخ علي صومل في كلمة هيئة الأوقاف ووحدتي العلماء والثقافة القرآنية، إلى أن يوم الولاية من أهم الأيام التي يجب على الأمة معرفة أحداثها وإعادة إحيائها.

واعتبر التمسك بيوم الولاية تمسكاً بنبي الأمة وآل بيته من الذين حملوا على عاتقهم رفع راية الحق في مواجهة قوى الاستكبار. بدوره أكد الشيخ صالح الحرازي في كلمة العلماء أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية لتجديد قيم الولاء ومعرفة التولي الصادق والحقيقي لأعلام الهدى الذين ينيرون للأمة طريقها.

من جهته أوضح نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي العضابي أن إحياء ذكرى يوم الولاية فرصة لتجدد الأمة تماسكها ووحدتها ومواصلة النهج الذي رسمه الإمام علي عليه السلام في مواجهة التحديات التي تعترض الأمة من قبل أعدائها.

حضر اللقاء مدراء فروع مكتب هيئة الأوقاف ومكتب الإرشاد وعدد من العقال والوجهاء والشخصيات والوجاهات الاجتماعية.