المشهد اليمني الأول

كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن سلطات الإمارات عاقبت 12 معتقل رأي وعزلتهم عن العالم الخارجي ضمن سياسة إذلال متعمدة بحقهم.

وقال المركز في بيان صحفي إن إدارة سجن الرزين في أبوظبي قامت بوضع عدد 12 معتقل رأي في زنازين انفرادية لا تتجاوز مساحتها المترين منذ الـ25 يونيو 2021.

وذكر المركز أن إدارة السجن المذكور تقوم بمنع معتقلي رأي آخرين داخل العنبر الواحد من الحديث أو المشاركة في الأنشطة الجماعية كالصلاة والطعام وغيره، مؤكدا أن هذا الفعل حرم المعتقلين من التواصل مع أهاليهم خلال فترة عيد الأضحى وتهنئتهم بهذه المناسبة.

وحسب معلومات تحقق منها المركز، فإن إدارة السجن تمارس سياسة تجويع وإذلال متعمدة للمعتقلين، عبر منحهم طعاماً منتهي الصلاحية غير قابل للاستهلاك البشري، يحتوي في بعض الأحيان على بقايا حشرات ميتة، وهو ما أثر على صحة المعتقلين وأفقدهم الكثير من وزنهم.

وحمل المركز الحقوقي السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المعتقلين، وطالبها بإيقاف سياسة الانتقام من معتقلي الرأي بشكل فوري، والالتزام بـ”القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

ويعمد النظام الحاكم في الإمارات إلى ابتزاز عوائل معتقلي الرأي والمعارضين في سجونه لوقف مطالبهم بالإفراج عنهم.