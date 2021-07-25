المشهد اليمني الأول

فازت الفنانة التشكيلية اليمنية شذى التُوي بالمرتبة الأولى بجائزة “جون بيرن” في اسكتلندا.

وتم اختيار لوحة التوي من بين 300 لوحة مشاركة.

ولا تنحصر هذه الجائزة في الفن التشكيلي وهي متاحة للمقيمين في اسكتلندا وتشمل فنون المسرح والتصوير وغيرها.

وعانت التوي لتتمكن من الاندماج فنيًا عند انتقالها إلى اسكتلندا بسبب كوفيد-19. لكنها اختارت الاندماج عبر هذه المسابقة.

وكانت قد وصلت شذى التُوي إلى اسكتلندا من اليمن منذ ستة أشهر، وذلك بعد حصولها على جائزة زمالة من صندوق حماية الفنان، وتعمل الآن بصفة زميلة في المعهد العالي للعلوم الإنسانية.

وبدأ معرض التُوي الأول في اسكتلندا بعنوان “اللوحة البيضاء”، وتعرض فيه لوحاتها الخاصة التي تعالج مواضيع العائلة اليمنية ومعاناتها في سنوات الحرب، ولا سيما غياب المواد الحياتية الأساسية مثل الماء والكهرباء وغيرها، إضافة إلى التكاتف الاجتماعي لليمنيين.