المشهد اليمني الأول

تشارك الجمهورية اليمنية، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) التي تفتتح فعالياتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021م في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان قد تم تأجيل البطولة العالمية العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتشارك اليمن في وفد مكون من (12) فرداً يمثلون العاب (السباحة، والجودو، والرماية، والعاب القوى).

وكان لليمن دور بارز وإيجابي في الجولات الأولى من أولمبياد طوكيو:

ففي السباحة الحرة، كان نصيب المشارك اليمني مختار اليمني، الترتيب الرابع في التصفيات الأولى، بينما كان نصيب المشاركة اليمنية نوران احمد على بامطرف، الترتيب الخامس من مسابقة السباحة للسيدات.

أما المشاركة اليمنية، ياسمين آل رايمي، فقد كان ترتيبها المرتبة قبل الأخيرة، في مسابقة الرماية، الجميل في الأمر انها تأهلت للجولة الثانية.

وكانت قد افتتحت، في العاصمة اليابانية طوكيو، رسمياً النسخة الـ 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيس الدولة المضيفة للنسخة المقبلة.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 207 دول خلال الأسبوعين القادمين، سعيا للفوز بميداليات بذلوا جهدا شاقا للحصول عليها في أولمبياد طوكيو.

وعلى نحو غير مسبوق، تقام 339 منافسة في 33 رياضة، بينها 5 رياضات جديدة، و34 منافسة رياضية جديدة في المُجمل. كما تشهد دورة طوكيو 2020 ارتفاعا غير مسبوق في مشاركة الإناث، إذ أن 48.8 من الرياضيين المشاركين هم من النساء.

أما فئات الرياضة الجديدة لهذه السنة بأولمبياد طوكيو، فهي التزلج بالألواح والكاراتيه والبيسبول/ السوفتبول والتزلج على الأمواج.

ولا تعد رياضتا البيسبول والسوفتبول جديدتين بمعنى الكلمة، لكن منذ أولمبياد بكين عام 2008، لم تشهد أي دورة ألعاب منافساتهما.

وأُضيفت هذه الرياضات إلى دورة الألعاب في محاولة لاجتذاب جماهير من فئات عمرية أصغر، ولعكس التوجهات الرياضية في المناطق الحضرية.