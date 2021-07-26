المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر بريطانية، اليوم الاثنين، عن بدء الاستخبارات البريطانية تحقيقاً عاجلاً بشأن مصير مبلغ يقدر بــ 18 مليون جنيه استرليني جمعتها قيادات يمنية تابعة لحزب الإصلاح – الإخوان المسلمين – كمساعدات عاجلة لليمنيين.

وقالت المصادر، إن لندن تتهم قيادات الإصلاح إخوانية في مقدمتها الناشطة اليمنية توكل كرمان و أعضاء في مكتب الداعية اليمني عبدالمجيد الزنداني بالاستحواذ على أموال تم جمعها بهدف دعم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقالت المصادر إن الاستخبارات البريطانية اكتشفت أن القيادات السابقة وأخرى لم تقم بصرف التبرعات لليمنيين المحاتجين إلا بمبلغ يسير لا يجاوز 2 مليون دولار من واقع 18 مليون جنيه استرليني مع الأخذ بالاعتبار فارق الصرف بين العملتين.

واتهمت الاستخبارات البريطانية توكل كرمان بتحويل قرابة 5 ملايين جنيه استرليني إلى حساب باسمها في فرنسا كما اتهمت الداعية الزنداني بتحويل ثلاثة ملايين جنيه إلى حساب له في ألمانيا ومليوني جنيه إلى حساب آخر له في تركيا ولا زالت ترصد بقية المبلغ.

ومن شأن هذه الفضيحة أن تضرب مصداقية الأطراف الإخوانية التي تزايد بالوضع الإنساني اليمني لتحقيق مآرب شخصية و تتسول دولياً باسم اليمنيين وقضيتهم.