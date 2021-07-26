المشهد اليمني الأول

توفي عدد من المواطنين وتضررت ممتلكات عامة وخاصة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها، في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضحت تقارير أولية أنه تم انتشال أم واثنين من أطفالها بعد جرفهم من قبل السيول، في محافظة عمران، فيما تم انتشال جثتي شابين من اصل 4 شبان جرفتهم السيول في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وأنقذ الدفاع المدني في صنعاء عددا من الاشخاص تعرضوا للغرق في مناطق مختلفة، وفق المصدر. وتوفي قرابة 14 شخصا خلال الاسبوع قبل الماضي في عموم اليمن، بسبب سيول الأمطار.

وتعرضت الممتلكات الخاصة والعامة لأضرار كبيرة في ظل الأنباء الواردة من مختلف محافظات الجمهورية تتحدث عن “تسجيل حالات تضرر وانهيار منازل في حجة والمحويت وجسور أبرزها عقان الاستراتجي بين لحج وتعز إضافة إلى مركبات في جبل حبشي بمحافظة تعز وشبوة وحضرموت حيث لا تزال حصيلة الضحايا هناك غير معروفة وسط انباء عن جرف عائلات باكملها”.